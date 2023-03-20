Курс валют на 20 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у покупці, і на 2 копійки у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,90 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,75−38,87, євро — 41,00−41,16 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,98−39,37 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.