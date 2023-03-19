Фонд держмайна залучив ще 251 мільйон на приватизаційних аукціонах

Протягом 13−17 березня Фонд держмайна провів 10 приватизаційних аукціонів за участі 35 підприємців. Сукупна сума переможних ставок склала 251,2 млн грн, що перевищує загальну стартову вартість у 2,5 раза. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

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Що продавав Фонд

Головний аукціон тижня — продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Переможець запропонував за нього 220 млн грн, що у 2,3 раза вище стартової ціни. Останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. Наприклад, у 2019−2021 роках збиток коливався в межах 23,5−28,5 млн грн.

Також значно подорожчав під час аукціону Барський спиртовий комбінат — в 4,7 раза, до 21,3 млн грн. Це збитковий актив, який протягом останніх трьох років він показував збиток в межах 1,89−5,21 млн грн щорічно. Станом на 31 грудня 2022 року кредиторська заборгованість підприємства складала 31,5 млн грн.

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Ще за три активи інвестори запропонували сплатити від 2 млн до 3 млн грн. За комплекс нерухомості в місті Новоукраїнка на Кіровоградщині переможець аукціону має перерахувати 3 млн грн, за Дружбівський кар'єр нерудних копалин «‎Кварц» на Житомирщині — 2,8 млн грн і за «‎Торговий дім «‎Сіверщина» в Чернігові — 2 млн грн.

Наступного тижня Фонд держмайна планує провести 20 приватизаційних аукціонів.