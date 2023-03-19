Індія посилила візовий режим для росіян

Індія обмежила максимальний термін перебування у цій країні для росіян за електронною туристичною візою до 180 днів на рік. Про це повідомили у посольстві РФ у Нью-Делі, передає російський Комерсант.

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Що це значить

Тепер період безперервного перебування в Індії для росіян за електронними туристичними візами не повинен перевищувати 90 днів, сумарна тривалість перебування протягом одного календарного року не повинна перевищувати 180 днів.

Раніше за електронною туристичною візою росіяни могли залишатися в Індії понад 180 днів на рік, але також не більше ніж 90 днів поспіль. Тобто для продовження перебування було достатньо виїхати на день в одну із сусідніх країн.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Індія не порушуватиме західні санкції проти Росії, включаючи стелю цін на російську нафту на рівні $60.