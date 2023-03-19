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19 березня 2023, 10:12 Читать на русском

Доходи військовослужбовців не оподатковуватимуть на період їхньої участі у боях

Кабмін врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для застосування пільги з оподатковування військовим збором. Відповідні зміни до постанови уряду були внесені 17 березня. Про це інформує Міноборони.

Кабмін врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для застосування пільги з оподатковування військовим збором.

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Що змінилося

У новій версії постанови визначені умови, за яких можна отримати пільгу з оподаткування військовим збором грошового забезпечення. Ця пільга стосується осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану.

Тобто тепер військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні.

Для отримання пільги потрібно надати витяги або копії наказів командирів або керівників, які підтверджують виплату додаткової винагороди згідно з законодавством.

Раніше підтвердження пільги для безпосередніх учасників бойових дій здійснювалося на підставі витягів з наказів про прибуття військових.

Нагадаємо

Військовий збір для фінансування Збройних Сил України у розмірі 1,5% від доходів громадян ввели у 2014 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+27
bonv
bonv
19 березня 2023, 13:08
#
Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією. Гірше ж точно не буде?©
Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%. Про це свідчать дані Trading Economics. У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно. В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%).
+
+15
bonv
bonv
19 березня 2023, 13:09
#
Аналітики Picodi.com перевірили, як змінилася мінімальна зарплата в 2023 році в країнах світу. У дослідженні взяли участь 67 країн , в яких існує встановлена владою мінімальна заробітна плата. У кожній країні свої особливості оподаткування, а різниця між «чистою» і «брудною» зарплатами може становити від 0% до 35% (в Україні — 19,5%). Щоб рейтинг був об'єктивним, експерти порівнювали зарплати нетто, тобто гроші, які працівник отримує на руки або на банківський рахунок. Найбільше зростання мінімальної зарплати за рік зафіксували в Аргентині (104,5%) й Туреччині (100%). Але слід враховувати, що в цих країнах інфляція і падіння вартості національної валюти протягом декількох років були досить високими. Високим зростанням «мінімалки» також відзначилися Молдова (32,5%), Латвія (27,1%) і Малайзія (25,8%). Україна в рейтингу зростання зарплат зайняла 59-е місце: з жовтня 2022 року «чиста» мінімальна зарплата становить ₴5 393,5 , що на 3,1% більше, ніж у січні 2022 року (₴5 232,5).
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