Кабмін врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для застосування пільги з оподатковування військовим збором. Відповідні зміни до постанови уряду були внесені 17 березня. Про це інформує Міноборони.
Доходи військовослужбовців не оподатковуватимуть на період їхньої участі у боях
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Що змінилося
У новій версії постанови визначені умови, за яких можна отримати пільгу з оподаткування військовим збором грошового забезпечення. Ця пільга стосується осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану.
Тобто тепер військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні.
Для отримання пільги потрібно надати витяги або копії наказів командирів або керівників, які підтверджують виплату додаткової винагороди згідно з законодавством.
Раніше підтвердження пільги для безпосередніх учасників бойових дій здійснювалося на підставі витягів з наказів про прибуття військових.
Нагадаємо
Військовий збір для фінансування Збройних Сил України у розмірі 1,5% від доходів громадян ввели у 2014 році.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%. Про це свідчать дані Trading Economics. У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно. В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%).