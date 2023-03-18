Приватбанк попередив про обмеження у роботі Приват24

Приватбанк попередив клієнтів про можливі проблеми у роботі з картками в ніч на 19 березня. Технічні роботи заплановані з 00:05 до 03:05. Дане попередження опубліковане в «Приват24 для бізнесу».

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«Шановні клієнти, ми робимо Приватбанк кращим, комфортнішим та ще технологічнішим, тому запланували технічні роботи: У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, клієнти банку можуть зіткнутися з проблемами у користуванні інтернет-банкінгу. Переказувати гроші на іншу картку та здійснювати платежі краще в інший час. Також можуть бути недоступними операції с картками у банкоматах.

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Технічні роботи спеціально планують на нічний час, коли переважна більшість клієнтів не користується сервісами.