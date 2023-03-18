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18 березня 2023, 10:08 Читать на русском

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України протягом тижня, з 13 по 17 березня, продав на міжбанківському валютному ринку $376,22 млн проти $277,88 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк України протягом тижня, з 13 по 17 березня, продав на міжбанківському валютному ринку $376,22 млн проти $277,88 млн минулого тижня.
Фото: pixabay.com

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Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $98,34 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $61,30 млн;
  • продав $6 404,77 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $6 343,47 млн.

Також читайте: Міжнародні резерви України за місяць «схудли» на мільярд. У НБУ назвали причину

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 березня 2023, 10:28
#
45 грн.за 1у.е не за горами…
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
18 березня 2023, 11:40
#
Скажиш за какой горой?! А то кто-то в сентябре видел гору, но как оказалось это «мираж»
+
0
ScroogeMcDuckk
ScroogeMcDuckk
18 березня 2023, 11:56
#
Наверное на той горе где рак свистит))
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
18 березня 2023, 11:56
#
Ужас…
А вы не из тех кто писал что вот-вот будет 60 за бакс, 70, 100, мульон.
Все нормально будет.
Стабильность обеспечивают у нас профессионалы и они на контакте с партнерами.
+
0
bonv
bonv
18 березня 2023, 12:27
#
Продавали і більше:)))
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