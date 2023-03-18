Національний банк України протягом тижня, з 13 по 17 березня, продав на міжбанківському валютному ринку $376,22 млн проти $277,88 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $98,34 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $61,30 млн;
- продав $6 404,77 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $6 343,47 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
А вы не из тех кто писал что вот-вот будет 60 за бакс, 70, 100, мульон.
Все нормально будет.
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