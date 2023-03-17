Зеленський підписав перші зміни до бюджету-2023

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8399 , який передбачає внесення перших змін до держбюджету на 2023 рік — збільшення видатків на 5,5 млрд грн. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook .

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Витрати бюджету

Згідно з законом витрати бюджету будуть збільшені на 5,5 млрд грн:

1,35 млрд грн буде виділено на нову бюджетну програму з модернізації 3 лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від уряду Австрії;

1,28 млрд грн — на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки;

1,12 млрд грн — на програму відбудови мостів (коштом кредиту уряду Великобританії),

1,094 млрд грн — на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),

365,7 млн грн — Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),

285 млн грн — на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),

80 млн грн — на закупівлю спец обладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Крім цього, 4,5 млрд грн залишків з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також 62,5% коштів Дорожнього фонду, які у 2023 були виділені на забезпечення безпеки дорожнього руху, спрямують на оновлення рухомого складу залізничної інфраструктури для пасажирських перевезень.

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Законом також забезпечується фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також він передає Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) до Мінвідновлення.

Також у змінах до бюджету передбачили страховку для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією загальним обсягом — до 20 млрд грн в цьому році.