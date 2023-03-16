Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану

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Перелік видатків

«14 березня 2023 року уряд ухвалив постанову, якою розширено перелік пріоритетних платежів», — ідеться в повідомленні.

Зокрема, до переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на:

придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;

встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;

заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;

виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;

оплату реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури, послуг з виготовлення облікової та науково-проєктної документації на пам’ятки культурної спадщини;

проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;

виготовлення містобудівної документації;

накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Також внесеними змінами визначено особливості підписання планових документів, що застосовуються у бюджетному процесі (змін до них), та складання звітності розпорядників, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі.

Крім того, спрощено вимоги до подання розпорядниками (одержувачами) окремих документів до органів казначейства за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство».