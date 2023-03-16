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16 березня 2023, 8:44 Читать на русском

Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних платежів, що здійснюються Державною казначейською службою у період воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних платежів, що здійснюються Державною казначейською службою у період воєнного стану.
Фото: ukrinform.ua

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Перелік видатків

«14 березня 2023 року уряд ухвалив постанову, якою розширено перелік пріоритетних платежів», — ідеться в повідомленні.

Зокрема, до переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на:

  • придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
  • придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
  • встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;
  • розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
  • заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
  • забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
  • виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;
  • оплату реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури, послуг з виготовлення облікової та науково-проєктної документації на пам’ятки культурної спадщини;
  • проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;
  • виготовлення містобудівної документації;
  • накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Також внесеними змінами визначено особливості підписання планових документів, що застосовуються у бюджетному процесі (змін до них), та складання звітності розпорядників, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі.

Крім того, спрощено вимоги до подання розпорядниками (одержувачами) окремих документів до органів казначейства за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство».

Джерело: Мінфін
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