Курс валют на 17 березня: в обмінниках долар та євро дорожчають

У п'ятницю, 17 березня, курс долара на готівковому ринку зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 8 копійок, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар подорожчав на 6 копійок у покупці, і на 7 копійок у продажу. Курс євро зріс на 19 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,78 грн. Євро купують за 40,32 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,66−38,80, євро — 40,89−41,06 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,75−39,14 грн/євро.

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