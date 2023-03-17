РФ знову вивозить крадене з України зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно
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«В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею», — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що, за даними дослідження NASA Harvest, Росія вкрала українське зерно щонайменше на $1 млрд.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна із викраденим українським зерном.
Джерело: Мінфін
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