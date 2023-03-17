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17 березня 2023, 9:01 Читать на русском

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно

РФ знову вивозить крадене з України зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

РФ знову вивозить крадене з України зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.
Фото: slovoidilo.ua

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«В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що, за даними дослідження NASA Harvest, Росія вкрала українське зерно щонайменше на $1 млрд.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна із викраденим українським зерном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
mantis05
mantis05
17 березня 2023, 10:58
#
Фермерам надо протравливать зерно, которое расея забирает
+
0
Gazzbut
Gazzbut
17 березня 2023, 14:20
#
Ті думаеш они его сами не продают кацапам?
+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 березня 2023, 11:29
#
Рашисти — злодії в законі, по суті та по крові.
+
0
bonv
bonv
17 березня 2023, 15:35
#
Орки орками
+
0
bonv
bonv
17 березня 2023, 15:35
#
Головні гріхи росіян за останні 30 років.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/188602/
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