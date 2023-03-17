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17 березня 2023, 8:24 Читать на русском

Втрати ворога за 16 березня: ЗСУ за добу знищили 760 російських окупантів

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 760 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 163 320 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 760 окупантів.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Втрати ворога

  • особового складу — близько 163320 (+760) осіб,
  • танків — 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем — 2552 (+13) од,
  • РСЗВ — 504 (+1) од,
  • засоби ППО — 265 (+0) од,
  • літаків — 305 (+0) од,
  • гелікоптерів — 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2145 (+0),
  • крилаті ракети — 907 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 258 (+1).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 березня 2023, 11:02
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Цензор.НЕТ РЕЗОНАНСВІЙНА В УКРАЇНІ 16.03.23 13:40 15 388 60 боєприпаси (1384) війна (44649) Україні бракує кваліфікованих військових та боєприпасів, втрати та песимізм зростають, — WP Резонанс Цензор.НЕТ Війна в Україні Автор: The Washington Post, переклад TEXTY.ORG.UA Якість української армії, яка колись вважалася суттєвою перевагою над Росією, погіршилася за рік втрат, які забрали з поля бою багато найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу. Про це пише The Washington Post. Переклад тексту Texty.org.ua За оцінками американських і європейських чиновників, від початку повномасштабного російського вторгнення загинули або були поранені 120 000 українських солдатів, порівняно з приблизно 200 000 з боку Росії, яка має набагато більшу армію і приблизно втричі більше населення, з якого можна набирати призовників. Україна тримає в таємниці кількість своїх поточних втрат, навіть від своїх найпалкіших західних прихильників. Якщо не брати до уваги статистику, то приплив недосвідчених призовників, залучених для заповнення втрат, змінив профіль української армії, яка також страждає від елементарної нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських і мінометних снарядів, за словами військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій. «Найцінніше на війні - це бойовий досвід, — сказав командир батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним Купол. — Солдат, який пережив…
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Сергій Т
Сергій Т
17 березня 2023, 11:36
#
За фактом поширення в інтерв'ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю. Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено й у ЗСУ, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було. У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Серед підлеглих «Купола» були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії. Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори. Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу.
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 березня 2023, 14:13
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Свавілля ОП, що діє на випередження… У президента усвідомлюють, що головною загрозою їх штучно дутих рейтингів, попри монополію на єдину кнопку ТВ «єдиних новин», є військові. І, якщо рано чи пізно настане час виборів, цій силі в ОП не зможуть протистояти навіть при наявності мільярдів олігархату, придворних ЗМІ/політтехнологів та адмінресурсу. Тому, вихід залишається лише один — заборонити військовослужбовцям брати участь у виборах. І, хоча це антиконституційно, все ж судитися своїми ручними/кишеньковими суддями це легше, ніж протистояти ЗСУ. До речі: саме тому, плюючи на рекомендації ЄС щодо Конституційної реформи, ОП гне цей закон під себе. Що ж творять у ВР «слуги» не народу: у військових хочуть забрати конституційне право балотуватись до парламенту чи займати політичні посади та планують кардинально посилити повноваження «свого» корупціонера міністра оборони. Верховна Рада України планує прийняти у другому читанні закон № 4210 із назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони», яким хоче суттєво посили позицію міністра оборони. Законопроект був розроблений ще у 2020 році та прийнятий за основу лише 16 лютого 2022 року. Про те, що його готують до другого читання стало відомо на фоні скандалу навколо депутатки «Слуги народу»
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