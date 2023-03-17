Минулої доби українські захисники ліквідували ще 760 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 163 320 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 16 березня: ЗСУ за добу знищили 760 російських окупантів
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Втрати ворога
- особового складу — близько 163320 (+760) осіб,
- танків — 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6823 (+13) од,
- артилерійських систем — 2552 (+13) од,
- РСЗВ — 504 (+1) од,
- засоби ППО — 265 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2145 (+0),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка — 258 (+1).
Джерело: Мінфін
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