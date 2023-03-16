Foxconn збиратиме AirPods в Індії

Компанія з Тайваню Foxconn вироблятиме AirPods, а також побудує в Індії підприємство, де збиратимуться бездротові навушники. Про це повідомляє Рейтер, посилаючись на джерела, які мають доступ до інформації.

Після укладання угоди Foxconn вперше стане постачальником бездротових навушників від Apple, а також підтвердить бажання корпорації Тіма Кука диверсифікувати виробництво за межі Піднебесної. Наразі AirPods виробляються постачальниками у Китаї.

За інформацією джерел, Foxconn вкладе понад 200 млн доларів у нове підприємство для виробництва навушників у штаті Телангана, що знаходиться у південній частині Індії. Повідомляється, що керівництво Foxconn кілька місяців обговорювало, чи варто братися за виробництво навушників через порівняно невисокий прибуток, але вирішило погодитись на угоду, щоб зміцнити співпрацю з техгігантом. Рішення про будівництво заводу в Індії ухвалив Кук.

Аналітики LBLV вважають, що Foxconn конкурує з такими тайванськими компаніями як Wistron та Pegatron, щоб претендувати на великі обсяги замовлень від найбільшого технологічного гіганта.

Джерела повідомляють, що будівництво заводу в Індії розпочнеться у другому півріччі поточного року, а виробництво буде запущено ближче до кінця 2024 року.

Після опублікування цих новин цінні папери Foxconn піднялися на 9%. Сьогодні акції знизились на 1,52% до 51,90 тайванського долара.

Компанія Apple ухвалила рішення часткового перенесення виробництва з КНР після тривалих карантинних обмежень у країні, які порушили роботу найбільшого підприємства з виробництва айфонів в Китаї. Також це можливість уникнути наслідків торговельного конфлікту між Штатами та Китаєм, вважають у LBLV.

У Foxconn днями повідомили, що збільшать інвестиції за межами КНР, щоб задовольнити попит споживачів та зменшити залежність виробництва від Піднебесної.

Дмитро Єршов, фінансовий аналітик LBLV