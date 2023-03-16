Курс валют на 16 березня: долар подорожчав, євро — подешевшало

У середу, 16 березня, курс долара на готівковому ринку зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 30 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку курс гривні до долара становить 38,30−38,75 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,73, євро — 40,70−41,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,84−39,23 грн/євро.

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