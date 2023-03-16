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16 березня 2023, 12:44 Читать на русском

В Україні перевірятимуть переселенців щодо отримання неправомірної допомоги

За наявності підозр щодо неправомірного отримання допомоги внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть соціальні служби. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

За наявності підозр щодо неправомірного отримання допомоги внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть соціальні служби.
Фото: visitukraine.today

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Перевірка ВПО

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук зазначила, що перевірки внутрішніх переселенців щодо їх фактичної присутності на заявленому місці мають відбуватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги ВПО.

Територіальні органи соціальних служб мають заздалегідь попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

«Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна», — зауважила Верещук.

Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
zig4free
zig4free
16 березня 2023, 12:58
#
ЗБС
+
0
veritas69
veritas69
16 березня 2023, 14:44
#
А что, мне помешают 50 евро помощи от Украины? В Швейцарии сейчас цены тоже выросли. Понизьте З П депутанам и чиновникам
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