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13 березня 2023, 17:50 Читать на русском

В Україні можуть переглянути механізм виплат ВПО: що зміниться

В Україні можуть переформатувати теперішній механізм перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання. Про це повідомив 12 березня 2023 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

В Україні можуть переформатувати теперішній механізм перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання.
Фото: epravda.com.ua

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Що пропонують

Так, він звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.

«Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану — невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом», — наголосив він.

Лубінець також зазначив, що переселенців, як правило, не попереджають про перевірку. А перевіряльники можуть прийти в момент, коли людина на роботі або вийшла у справах, але висновок комісії буде іншим — ВПО відсутнє за місцем проживання.

Якщо уряд візьме до уваги його звернення та припинить перевірки ВПО, то це дасть можливість зберегти виплати переселенцям, яких багато людей так гостро потребують.

Які виплати отримують ВПО

2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат ВПО складає:

  • 3 000 гривень — дітям та громадянам з інвалідністю;
  • 2 000 гривень — решті всіх громадян.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:27
#
Переселенці теж бувають різні. І дуже багато таких, що знаходять способи отримувати як державні українські виплати, так і так звані «виплати», або «пенсії» ще й на тимчасово окупованих територіях, наприклад Донецької і Луганської областей.
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