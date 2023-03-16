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16 березня 2023, 8:10 Читать на русском

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників

До Верховної Ради подано та зареєстровано законопроєкт № 9107 стосовно вдосконалення процедури націоналізації банку, власник якого є підсанкційною особою. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті 15 березня.

До Верховної Ради подано та зареєстровано законопроєкт № 9107 стосовно вдосконалення процедури націоналізації банку, власник якого є підсанкційною особою.

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Що пропонує документ

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про банки та банківську діяльність», якими підсанкційній особі забороняється набувати та/або збільшувати істотну участь у банку, а також визначити підставу для ухвалення НБУ рішення про заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується наділити Нацбанк повноваженнями приймати рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що не визначений Нацбанком системно важливим, або про виведення з ринку системно важливого банку.

Автори законопроєкту наголошують, що пропозиція покласти на Нацбанк повноваження щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію/виведення з ринку банку, який або власники істотної участі в якому є підсанкційними особами, можуть бути реалізовані лише протягом дії воєнного стану в Україні.

Що очікують від закону

Очікується, що у разі ухвалення законопроєкту Нацбанк матиме ефективний механізм впливу на підсанкційних осіб, які є власниками істотної участі у банку та які, з огляду на застосування до них санкцій, не відповідатимуть вимогам Нацбанку, зокрема, щодо ділової репутації.

Особі, яка зазнала збитків внаслідок виведення з ринку системно важливого банку або ліквідації банку з підстав, визначених законопроєктом, надаватиметься право на їх відшкодування виключно за рахунок коштів держави, що здійснила/здійснює збройну агресію проти України.

Нагадаємо

13 березня до Верховної Ради подали законопроєкт про удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законодавчі зміни дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомив один із ініціаторів документа очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 березня 2023, 8:40
#
Нужно национализировать вообще всё у «наших».
«Нашим» эффективным менеджерам веры нет.
Приватизировали всё что досталось от Совка и привели это в упадок.
Сколько предприятия разорилось и обанкротилось.
Сколько убыточные.
Нафиг-нафиг.
Всё отобрать у этих вредителей и вернуть государству.
Западников и иностранец не трогать.
А всех «наших» постричь, дать им вместо стратегических предприятий, ларёк с шаурмой или кофе, пусть там эффективность хотя бы покажут.
Может это их призвание.
Боже дай сил правительству отобрать всё и вернуть государству, а значит и народу.
+
+15
ScroogeMcDuckk
ScroogeMcDuckk
16 березня 2023, 10:14
#
Всё это сделано для того чтобы превратить пост советские страны в сырьевые колонию .люди ау проснетесь с нас вывозят всё что могут производство на нулях …но главное чтобы восток ненавидит запад,а запад восток, называли друг друга Бендерами сепарами ватниками неонацистами .и чтобы не кто даже не смог предположить что настоящае зло в стороне …но об этом вы не узнаете по СМИ
+
0
Весельчак У
Весельчак У
16 березня 2023, 10:17
#
Финансовый портал превратился в политический форум???
+
+30
Три літри
Три літри
16 березня 2023, 10:19
#
Пролетарии ищут врагов и нашли: это конечно же проклятые капиталисты.
+
+15
KValera
KValera
16 березня 2023, 11:26
#
Шариков предлагает, всё отнять и поделить?
+
+15
bonv
bonv
16 березня 2023, 10:44
#
Чим схожі типовий американець і типовий росіянин?
— Обидва весь час думають про США і ніколи не згадують про російські проблеми.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
0
Benderitto
Benderitto
16 березня 2023, 11:34
#
Законопроект специально под Секс Банк
+
+6
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 березня 2023, 12:02
#
Райф,отп,агриколь немного поднапряглись)))
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