До Верховної Ради подано та зареєстровано законопроєкт № 9107 стосовно вдосконалення процедури націоналізації банку, власник якого є підсанкційною особою. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті 15 березня.
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників
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Що пропонує документ
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про банки та банківську діяльність», якими підсанкційній особі забороняється набувати та/або збільшувати істотну участь у банку, а також визначити підставу для ухвалення НБУ рішення про заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку.
Крім того, на час дії воєнного стану пропонується наділити Нацбанк повноваженнями приймати рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що не визначений Нацбанком системно важливим, або про виведення з ринку системно важливого банку.
Автори законопроєкту наголошують, що пропозиція покласти на Нацбанк повноваження щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію/виведення з ринку банку, який або власники істотної участі в якому є підсанкційними особами, можуть бути реалізовані лише протягом дії воєнного стану в Україні.
Що очікують від закону
Очікується, що у разі ухвалення законопроєкту Нацбанк матиме ефективний механізм впливу на підсанкційних осіб, які є власниками істотної участі у банку та які, з огляду на застосування до них санкцій, не відповідатимуть вимогам Нацбанку, зокрема, щодо ділової репутації.
Особі, яка зазнала збитків внаслідок виведення з ринку системно важливого банку або ліквідації банку з підстав, визначених законопроєктом, надаватиметься право на їх відшкодування виключно за рахунок коштів держави, що здійснила/здійснює збройну агресію проти України.
Нагадаємо
13 березня до Верховної Ради подали законопроєкт про удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законодавчі зміни дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомив один із ініціаторів документа очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.
Коментарі - 8
«Нашим» эффективным менеджерам веры нет.
Приватизировали всё что досталось от Совка и привели это в упадок.
Сколько предприятия разорилось и обанкротилось.
Сколько убыточные.
Нафиг-нафиг.
Всё отобрать у этих вредителей и вернуть государству.
Западников и иностранец не трогать.
А всех «наших» постричь, дать им вместо стратегических предприятий, ларёк с шаурмой или кофе, пусть там эффективность хотя бы покажут.
Может это их призвание.
Боже дай сил правительству отобрать всё и вернуть государству, а значит и народу.
— Обидва весь час думають про США і ніколи не згадують про російські проблеми.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/