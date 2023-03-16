У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників

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Що пропонує документ

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про банки та банківську діяльність», якими підсанкційній особі забороняється набувати та/або збільшувати істотну участь у банку, а також визначити підставу для ухвалення НБУ рішення про заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується наділити Нацбанк повноваженнями приймати рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що не визначений Нацбанком системно важливим, або про виведення з ринку системно важливого банку.

Автори законопроєкту наголошують, що пропозиція покласти на Нацбанк повноваження щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію/виведення з ринку банку, який або власники істотної участі в якому є підсанкційними особами, можуть бути реалізовані лише протягом дії воєнного стану в Україні.

Що очікують від закону

Очікується, що у разі ухвалення законопроєкту Нацбанк матиме ефективний механізм впливу на підсанкційних осіб, які є власниками істотної участі у банку та які, з огляду на застосування до них санкцій, не відповідатимуть вимогам Нацбанку, зокрема, щодо ділової репутації.

Особі, яка зазнала збитків внаслідок виведення з ринку системно важливого банку або ліквідації банку з підстав, визначених законопроєктом, надаватиметься право на їх відшкодування виключно за рахунок коштів держави, що здійснила/здійснює збройну агресію проти України.

Нагадаємо

13 березня до Верховної Ради подали законопроєкт про удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законодавчі зміни дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомив один із ініціаторів документа очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.