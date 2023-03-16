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16 березня 2023, 10:44 Читать на русском

Приватизація держмайна: До держбюджету перераховано понад 667 мільйонів гривень

З початку 2023 року від приватизації державних об'єктів до бюджету надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України (ВРУ).

З початку 2023 року від приватизації державних об'єктів до бюджету надійшло 667 мільйонів гривень.
Фото: ua-energy.org

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«За період з 1 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року від приватизації державного майна до Державного бюджету України перераховано 667 625,4 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

У січні-лютому Фонд забезпечив також надходження до держбюджету 124 млн грн від орендної плати за користування державним майном, що становить 17,08% від річного завдання.

Ще на початку року перерахували 507,7 тис. грн коштів реєстраційного і гарантійного внесків, що визначені законом «Про оренду державного та комунального майна».

Результати приватизації

Раніше голова Податкового комітету Данило Гетманцев повідомляв, що з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень.

Найбільші надходження поточного року були від продажу:

  • Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;

  • готелю «Власта» у Львові — 115 млн грн;

  • Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;

  • Жовтневого спиртзаводу — 85 млн грн.

Також повідомлялось, що днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
brigadirius
brigadirius
16 березня 2023, 10:58
#
Якось коли працював в юридичній сфері порахував, що інвестор у приватизований об'єкт в середньому ще платить 100 відсотків від приватизаційної вартості за відбілювання цього об'єкту від різноманітних обтяжень.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 березня 2023, 12:04
#
Продать порт за 200 млн при себестоимости в 1 млрд)))
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