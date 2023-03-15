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15 березня 2023, 19:31 Читать на русском

ЄС за час війни надав Україні допомогу на 50 мільярдів євро

ЄС надав близько 50 мільярдів євро для підтримки України, включаючи економічну, фінансову та військову допомогу у 2022 році. Про це йдеться у загальному звіті Єврокомісії «Солідарність ЄС в дії у часи геополітичних викликів», повідомляє Укрінформ.

ЄС надав близько 50 мільярдів євро для підтримки України, включаючи економічну, фінансову та військову допомогу у 2022 році.
Фото: pixabay.com

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Даний звіт включає, зокрема, докладну інформацію про обсяг та характер допомоги, яку Європейський Союз та його країни-члени надали Україні з початку повномасштабного російського вторгнення Росії.

«Доповідь представляє ключові події в ЄС у 2022 році, з особливою увагою до відповіді ЄС на агресивну війну Росії проти України та до непохитної солідарності ЄС з Україною. Зокрема, протягом цього періоду ЄС ухвалив понад 200 заходів для допомоги державі та народу України, а також для підтримки країн-членів у подоланні наслідків цієї війни, особливо для європейської економіки та енергетичної безпеки», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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Серед заходів — ухвалення Директиви тимчасового захисту ЄС, якою вже скористалися понад 4 млн українців, що рятуються на території ЄС від війни.

ЄС застосував вже 10 пакетів санкцій проти Росії як країни-агресора, які вражають економіку та зменшують здатність Кремля фінансувати війну.

Доповідь відображає зусилля ЄС у позбавлені залежності від російського викопного пального, а також зусилля, спрямовані на захист громадян країн ЄС від високих цін на енергію, надає пріоритетну увагу інвестиціям та розвитку поновлювальних джерел енергії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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