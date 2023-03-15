Засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо назвав крах каліфорнійського Silicon Valley Bank провісником серйозної кризи. Про це повідомляє Business Insider.
Рей Даліо назвав крах SVB провісником кризи, що насувається
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що говорить Даліо
За словами Даліо, його наслідки будуть відчуватися не лише у сфері венчурних інвестицій, а й у всьому фінансовому секторі.
Даліо звернув увагу, що з початку циклу підвищення ставки у березні 2022 року вона зросла більш ніж на 1700% — з 0−0,25% до 4,5−4,75%. На думку інвестора, ФРС може продовжити посилювати грошово-кредитну політику, в результаті можуть обвалитися ще більше компаній, оскільки вони будуть змушені продавати активи з великими збитками.
Читайте також: Мін'юст США розпочав розслідування краху Silicon Valley Bank
Нагадаємо
SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) раніше повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд.
Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, проте залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені, а банк збанкрутував.
Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував 11 березня. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.
За цим пішов масовий розпродаж акцій банківського сектора не тільки США, але також Європи та Азії.
Слідом за Silicon Valley Bank 13 березня було закрито Signature Bank через системні ризики. Експерти зазначали, що однією з основних причин кризи в банківському секторі стало стрімке зростання ставок.
Коментарі - 3
Його хеджфонд зарабив з 1975 року для його інвесторів всього 58 млрд.дол.
А зараз стоїть на місьці практично.
Хай гляне на Маска та інших, та заткне свій рот.
Він вже ні на що не впливає.