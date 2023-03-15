Рей Даліо назвав крах SVB провісником кризи, що насувається

Засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо назвав крах каліфорнійського Silicon Valley Bank провісником серйозної кризи. Про це повідомляє Business Insider.

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Що говорить Даліо

За словами Даліо, його наслідки будуть відчуватися не лише у сфері венчурних інвестицій, а й у всьому фінансовому секторі.

Даліо звернув увагу, що з початку циклу підвищення ставки у березні 2022 року вона зросла більш ніж на 1700% — з 0−0,25% до 4,5−4,75%. На думку інвестора, ФРС може продовжити посилювати грошово-кредитну політику, в результаті можуть обвалитися ще більше компаній, оскільки вони будуть змушені продавати активи з великими збитками.

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Нагадаємо SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) раніше повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд. Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, проте залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені, а банк збанкрутував. Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував 11 березня. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.