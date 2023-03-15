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15 березня 2023, 16:55 Читать на русском

Світові ціни на нафту впали до 15-місячного мінімуму

Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні 15 місяців через триваючі банківські потрясіння та зростання курсу долара. Про це повідомляє Bloomberg.

Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні 15 місяців через триваючі банківські потрясіння та зростання курсу долара.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали нижче $70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року. Ф'ючерси на нафту Brent впали до $74,77 за барель, досягнувши тримісячного мінімуму.

Акції Credit Suisse Group AG впали, а індекс банків Euro Stoxx знизився, що викликало занепокоєння щодо світової економіки та попиту на нафту.

Щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти також мав ведмежий тон, прогнозуючи, що світова пропозиція сирої нафти повинна «комфортно» перевищити попит у першому півріччі, а потім зменшитися пізніше цього року.

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Ринок також зіткнувся з черговим підвищенням процентної ставки від Федерального резерву наступного тижня після зростання інфляції в США, попри вплив на фінансову індустрію через крах Silicon Valley Bank.

Тим часом економічні дані Китаю показали відновлення споживчих витрат, промислового виробництва та інвестицій після скасування обмежень через коронавірус.

Джерело: Мінфін
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