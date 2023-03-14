Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України

Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро . Ці гроші підуть на закупівлю зброї для України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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«Європейський фонд миру тепер став невід'ємною частиною підтримки ЄС у просуванні миру та безпеки у всьому світі. Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду світу до більш ніж 7,9 млрд євро», — йдеться у заяві.

Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для підтримки не лише України, а й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати.

Зазначається, що це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 млрд євро у 2023 році та врахувати можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі (до 5,5 млрд євро до 2027 року).

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«Рада також вирішила встановити фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з управління кризовими ситуаціями 2023 року у розмірі 5 мільйонів євро та забезпечити велику гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків від держав-членів та у їх використанні», — заявив голова Європейського парламенту Жозеп Боррель.

Варто зазначити, завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує ЗСУ в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.