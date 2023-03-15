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15 березня 2023, 10:21 Читать на русском

Курс валют на 15 березня: долар та євро дорожчають

У середу, 15 березня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

У середу, 15 березня, курс долара на готівковому ринку купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок.
Фото: pixabay.com

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку курс гривні до долара становить 38,10−38,65 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,55−38,70 євро — 40,95−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,26−39,65 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валютмусіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
15 березня 2023, 11:59
#
Секта по 25 отдыхает.
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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
15 березня 2023, 13:56
#
Секта 8,25,32,37, они испарились. А что же снижение доллара США на неделю, помогло своим закупаться. А кризис постучал к Американскому народу.
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