Курс валют на 15 березня: долар та євро дорожчають

У середу, 15 березня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку курс гривні до долара становить 38,10−38,65 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,55−38,70 євро — 40,95−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,26−39,65 грн/євро.

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