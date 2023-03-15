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15 березня 2023, 9:23 Читать на русском

Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% — за обсягом. Про це йдеться у повідомленні НБУ в телеграм-каналі.

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% - за обсягом.
Фото: 1news.com.ua

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За підсумками щомісячного опитування баків, видачу іпотеки в січні здійснювали чотири банки, які кредитували в рамках держпрограм «Доступна іпотека» та «єОселя» виключно на вторинному ринку нерухомості.

Умови кредитування

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні становила 7,5%, тоді як у грудні 2022 року вона становила 8,3%.

Читайте: У 2022 році іпотечне кредитування впало в 5,3 рази — НБУ

Де найбільше видано кредитів

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області — 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% загального обсягу), Волинській — 42 договори на 50,8 млн грн (11%), Рівненській — 36 договорів на 40,1 млн грн (9%) та Львівській — 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
bonv
bonv
15 березня 2023, 10:27
#
Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5−7-9%» Популісти. Скасували те чого не було!
+
+15
bonv
bonv
15 березня 2023, 10:28
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
+
0
Rubi0
Rubi0
15 березня 2023, 12:33
#
Очень хорошая приметка в инфографике (только вторичный рынок). За 33 года так и не создали условий чтоб ипотека в первичный рынок была не рулеткой
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