Усі податки, які отримує бюджет, підуть на оборону — Шмигаль

Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, ітимуть на оборону та безпеку України. Про це сьогодні, 14 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Все на оборону

Він повідомив, що, згідно з планом дій, усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, «підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії».

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

«План дій уряду складається з понад 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти», — наголосив глава уряду.

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