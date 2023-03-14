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14 березня 2023, 17:40 Читать на русском

Усі податки, які отримує бюджет, підуть на оборону — Шмигаль

Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, ітимуть на оборону та безпеку України. Про це сьогодні, 14 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, ітимуть на оборону та безпеку України.
Фото: aspi.com.ua

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Все на оборону

Він повідомив, що, згідно з планом дій, усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, «підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії».

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

«План дій уряду складається з понад 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти», — наголосив глава уряду.

Читайте: Кабмін підтримав збільшення держбюджету на 537 мільярдів. Куди підуть гроші

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+99
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 березня 2023, 18:54
#
И немного на закупку яблок и яець.
+
+15
olol0
olol0
14 березня 2023, 20:44
#
Зараз картоплю закуповують по ціні х3 для ЗСУ.
т = тв***ки.

+
0
mantis05
mantis05
14 березня 2023, 21:14
#
Картоху, не перемороженную, определённого калибра, продают как раз по нормальной цене- прошлогодних ребяток на зону понюхать отправили. Открою секрет: есть разные калибры как картохи так и яиц, и очень классно можно воровать на низах на этом, чем и занимались. Но это не означает что теперь не надо платить налоги. Конечно, если не хочешь руссо-рейх видеть в городе
+
0
Сергій Т
Сергій Т
14 березня 2023, 19:49
#
І це дуже правильне рішення. Все для перемоги!
+
+30
SZlats
SZlats
14 березня 2023, 21:55
#
Жаль что клиенты и деньги из воздуха не берутся много выехало за год не вижу не каких шагов для стимуляции возврата выехавших Бизнес … за год не сделано не хрена упрощений патентов на деятельность хрен зашли деньги на кару сняли 20 процентов какой то процент на накопительный счет
как на том же ебей это работает, а у нас все как обычно нечего
+
0
mantis05
mantis05
14 березня 2023, 23:23
#
Стимуляцию можно провести запросом Украины, выдворить всех наших граждан с территории ЕС- все вернутся)
+
0
dsslight
dsslight
15 березня 2023, 0:04
#
Таке враження, що ви не дуже розумієте різницю між рабами/кріпаками та громадянами. Останні не є власністю держави.
Те, ще ви кажете — буде останнім, перед тим як припинити постачати в Україну зброю та фінанси на утримання держави.
Вам з таким уявленням про світ краще переїхати в московію. Там люблять підходи такого типу.
+
0
petr0
petr0
15 березня 2023, 0:10
#
У меня много знакомых например выехали с Харьковщины когда она была окупирована через рашку, в том числе и военнообязаные.
они сидят там и не торопятся возвращаться, вот таких-то и следует вернуть, а женщины дети пускай сидят там конечно
+
0
mantis05
mantis05
15 березня 2023, 10:27
#
Та ну не, вы чего? мужчины и женщины равны, так что если возвращать, то всех
+
0
mantis05
mantis05
15 березня 2023, 10:21
#
«Останні не є власністю держави." — вот вы и ответили на вопрос, кто должен стимулировать возвращение, сразу бы так.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
15 березня 2023, 1:47
#
А хто заплатить за бонуси наглядовим радам?
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