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14 березня 2023, 12:14 Читать на русском

EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank

Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank. Про це йдеться у повідомленні мережі.

Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank.
Фото: blog.easypay.ua

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Поповнення без комісії

Поповнення картки monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.

Найближчий термінал можна знайти, скориставшисьмапою покриття на сайті, у застосунку EasyPay або у застосунку monobank.

Як поповнити картку

Для поповнення картки mono в терміналі EasyPay виберіть сервіс monobank на головному екрані термінала, введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності і внесіть готівку. Кошти будуть зараховані миттєво.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
kingcity
kingcity
14 березня 2023, 13:04
#
Це добре. У нас розвинута мережа терміналів Easy Pay, зручніше буде поповнювати. Та й у будь-якому випадку додатковий канал поповнення без комісії не зашкодить.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:35
#
Вместо … Того что закрыли.
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