Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank. Про це йдеться у повідомленні мережі.
EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank
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Поповнення без комісії
Поповнення картки monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.
Найближчий термінал можна знайти, скориставшисьмапою покриття на сайті, у застосунку EasyPay або у застосунку monobank.
Як поповнити картку
Для поповнення картки mono в терміналі EasyPay виберіть сервіс monobank на головному екрані термінала, введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності і внесіть готівку. Кошти будуть зараховані миттєво.
Джерело: Мінфін
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