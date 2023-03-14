Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток monobank. Про це йдеться у повідомленні мережі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Поповнення без комісії

Поповнення картки monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.

Найближчий термінал можна знайти, скориставшисьмапою покриття на сайті, у застосунку EasyPay або у застосунку monobank.

Як поповнити картку

Для поповнення картки mono в терміналі EasyPay виберіть сервіс monobank на головному екрані термінала, введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності і внесіть готівку. Кошти будуть зараховані миттєво.