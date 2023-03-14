Курс валют на 14 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 14 березня, курс долара на готівковому ринку зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар у купівлі втратив 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці виріс на 10 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку курс гривні до долара становить 38,20−38,65 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,48−38,60 євро — 40,80−41,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,08−39,47 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.