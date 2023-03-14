Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

Міністерство економіки скоригувало свою оцінку падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році до 29,2%. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що вплинуло на зміну

Зміна відбулась після того, як Державна служба статистики оприлюднила оперативні дані щодо ВВП України у IV кварталі 2022 року. Попередня оцінка ж скорочення української економіки минулого року складала 30,4% (±2%).

«Трохи кращий показник, ніж вважалося раніше, став можливим завдяки злагодженій роботі уряду, парламенту, допомозі міжнародних партнерів, високій адаптивності бізнесу та населення», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Негативні та позитивні тенденції

Проте, все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись: спеціалісти відомства спостерігають пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед актуальних тенденцій лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Позитивну роль зіграли масштабні капітальні ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об'єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.