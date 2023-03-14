Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 березня 2023, 11:27 Читать на русском

Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

Міністерство економіки скоригувало свою оцінку падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році до 29,2%. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Міністерство економіки скоригувало свою оцінку падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році до 29,2%.
Фото: gmk.center

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що вплинуло на зміну

Зміна відбулась після того, як Державна служба статистики оприлюднила оперативні дані щодо ВВП України у IV кварталі 2022 року. Попередня оцінка ж скорочення української економіки минулого року складала 30,4% (±2%).

«Трохи кращий показник, ніж вважалося раніше, став можливим завдяки злагодженій роботі уряду, парламенту, допомозі міжнародних партнерів, високій адаптивності бізнесу та населення», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Негативні та позитивні тенденції

Проте, все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись: спеціалісти відомства спостерігають пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед актуальних тенденцій лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Позитивну роль зіграли масштабні капітальні ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об'єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.

«Фахівці відмічають збереження негативного тиску з боку експортно-імпортних операцій через штучні затримки з боку Росії суден в рамках „зернової ініціативи“. Втім, підтримкою зовнішньоекономічної діяльності виступали розширення логістичних шляхів до країн ЄС та дія регламенту ЄС, зокрема скасування мита та квот на певний вид продукції», — вказують в Мінекономіки.

Нагадаємо

В січні падіння ВВП оцінювалося у 32% (±2%), а в лютому цей показник покращився до 26% (±2%). Днями ж Мінекономіки переглянуло свій макропрогноз на 2023 рік, погіршивши очікування щодо зростання ВВП до 1%. Інфляція ж у 2023 році прогнозується на рівні 24%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 березня 2023, 11:33
#
Улучшили оценку падения…
+
0
MrDean
MrDean
14 березня 2023, 13:06
#
П*здец, но не прям П*ЗДЕЦ
+
+15
olol0
olol0
14 березня 2023, 11:49
#
Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

ололололололололоооооооллллл
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 березня 2023, 12:02
#
Не все так плохо
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:25
#
В Морге…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами