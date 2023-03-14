Porsche заявила про найкращі у своїй історії фінансові результати за підсумками року

Операційний прибуток німецького автовиробника Porsche виріс у 2022 році на 27,4% і склав €6,8 млрд, повідомила компанія. Її виторг збільшився за рік на 13,6% — до €37,6 млрд.

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Найкращі результати

Фінансові результати компанії за підсумками 2022 виявилися кращими в її історії, причому з деяким відривом, зазначив голова правління Porsche Олівер Блюм, його слова наводяться в повідомленні.

Виробник поставив своїм клієнтам минулого року 309 884 автомобілі, незважаючи на проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу, та глобальні збої в ланцюжках поставок, заявила Porsche.

Кількість поставлених автомобілів зросла на 2,6% порівняно з результатом 2021 року. Факторами успіху стало покращене цінове позиціонування, сильна лінійка моделей, збільшення їх продажів, вплив валютних курсів і сувора дисципліна щодо витрат, вважає заступник голови правління Porsche Лутц Мешке.

Як відреагували акції

Незважаючи на успішну звітність, акції Porsche дешевшали на біржі на 2,72%, випливає із даних Bloomberg станом на 15:55 13 березня.

Папери компанії коштували 55,08 євро — на 1,54 євро менше, ніж на закритті торгів 10 березня. У ході торгів папери дешевшали ще сильніше — приблизно на 5% у понеділок, написала Financial Times.

Здебільшого це пов'язано з тим, що інвестори вже врахували добрі результати компанії у вартості паперів, оскільки головна компанія Porsche — Volkswagen Group — ще 3 березня прозвітувала про збільшення прибутку до податків майже на 10%, до €22,5 млрд, вважає газета.