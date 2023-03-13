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13 березня 2023, 18:44 Читать на русском

В Україні заблокували 52 сайти з алкоголем — ЗМІ

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився заблокувати через DNS низку доменів, на яких розміщені сайти, що продають в Україні алкогольні напої. Про це пише dev.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився заблокувати через DNS низку доменів, на яких розміщені сайти, що продають в Україні алкогольні напої.
Фото: dev.ua

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Які сайти заблокували

Мова йде про 52 сайти, на кшталт alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua тощо.

Як пише видання, за номером телефону на одному із сайтів розповіли, що у них продається водка, віски, ром та джин. Але не у звичайній тарі, а в 5-літрових баклажках та 10-літрових тетрапаках.

«Звичайного пакування або ж акцизних марок ви там не побачите», — сказав нам співрозмовник. Він додав, що продукція постачається з заводів в Олександрії та Харкові.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+113
matroskin
matroskin
13 березня 2023, 19:07
#
Це по нашому, «продукція постачається з заводів в Олександрії та Харкова», а блокуємо сайти. Ще Нову Пошту треба заблокувати й безготівкові перекази, головне щоб не завод. :)
+
+40
lohsuper
lohsuper
13 березня 2023, 19:16
#
В Украине не помешало бы заблокировать мозг Депутатам и чинушам!
+
0
fae
fae
14 березня 2023, 7:06
#
Мозг там заблокирован уже. Деньгами.
+
+38
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:18
#
Все правильно зроблено. Очевидні порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів». Порушників треба карати.
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 9:20
#
Це що, в нас вже свій Укркомнадзор? Який на відміну від російського ще й блокує сайти навіть без рішення суду?
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