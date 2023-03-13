Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився заблокувати через DNS низку доменів, на яких розміщені сайти, що продають в Україні алкогольні напої. Про це пише dev.
В Україні заблокували 52 сайти з алкоголем — ЗМІ
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Які сайти заблокували
Мова йде про 52 сайти, на кшталт alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua тощо.
Як пише видання, за номером телефону на одному із сайтів розповіли, що у них продається водка, віски, ром та джин. Але не у звичайній тарі, а в 5-літрових баклажках та 10-літрових тетрапаках.
«Звичайного пакування або ж акцизних марок ви там не побачите», — сказав нам співрозмовник. Він додав, що продукція постачається з заводів в Олександрії та Харкові.
Джерело: Мінфін
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