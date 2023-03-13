Курс біткоїну за ніч зріс на $2 тисячі

Курс біткоїна в ніч на 13 березня зріс на $2 тис. і піднявся вище за $22,5 тис. Вартість першої криптовалюти збільшилася з $20,4 тис. до $22,59 тис. За даними CoinGecko, актив торгується на рівні $22,2 тис., добовий приріст становив 9,4%.

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Зростання криптовалюти

Курси провідних альткоїнів також показали зростання. Ethereum (ETH) подорожчав на 9,1% до $1,6 тис. Курс BNB (BNB) піднявся на 8,8%, до $302, Cardano (ADA) — на 9,7%, до $0,33. Вартість Solana (SOL) збільшилася на 8,9% до $19,57.



За минулі 24 години курс стейблкоїну USD Coin (USDC) виріс на 2,8%, до $0,983, USDD (USDD) — на 1,7%, до $0,984, DAI (DAI) — на 2,9%, до $0,987. Ціна Tether (USDT) зменшилася на 0,5%, до $0,997,Binance USD (BUSD) подешевшала на 0,4%, до $0,993. Стейблкоїн True USD втратив у ціні 0,2% і торгується на рівні $0,993.

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