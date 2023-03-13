Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 15:18 знизилася на 5,32% до $78,38 за барель. Brent торгується нижче за $79 за барель вперше з 10 січня.
Ціна нафти Brent впала нижче за $79 за барель вперше з 10 січня
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Ціна на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у квітні на Нью-Йоркській товарній біржі впала на 4,71%, до $73,07 за барель, свідчать дані торгів.
Джерело: Мінфін
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