Курс валют на 13 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 13 березня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 3 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці додав 15 копійок, а у продажу виріс на 33 копійки.

На готівковому ринку курс гривні до долара становить 38,20−38,70 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону,на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,65 євро — 40,65−40,98 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,21−39,60 грн/євро.

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