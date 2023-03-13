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13 березня 2023, 10:50 Читать на русском

Регулятори США оприлюднили план дій у зв'язку з крахом банку SVB

Американські банківські регулятори — Федеральна резервна система, FDIC і Мінфін — розробили план підтримки вкладників та термінового фінансування банків та інших фінансових установ у зв'язку з банкрутством Silicon Valley Bank (SVB). Про це передає CNBC з посиланням на заяву голови ФРС Джерома Пауелла, міністра фінансів Джанет Йеллен та голови FDIC Мартіна Грюнберга.

Американські банківські регулятори — Федеральна резервна система, FDIC і Мінфін — розробили план підтримки вкладників та термінового фінансування банків та інших фінансових установ у зв'язку з банкрутством Silicon Valley Bank (SVB).

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План дій

Оприлюднені регуляторами заходи мають допомогти подолати паніку, спричинену побоюваннями через крах банку, орієнтований на фінансування технологічних стартапів.

«Сьогодні ми вживаємо рішучих дій для захисту економіки США шляхом зміцнення суспільної довіри до нашої банківської системи», — йдеться у їхній спільній заяві.

ФРС заявила, що створює програму термінового фінансування (BTFP), спрямовану на захист фінансових установ, які постраждали від краху SVB.

Регулятори заявили, що вкладники як у SVB, так і в Signature Bank у Нью-Йорку, який також був закритий за рішенням регулятора, отримають повний доступ до своїх депозитів, починаючи з 13 березня понеділка. Для покриття вкладів буде використано кошти фонду страхування вкладів FDIC.

У спільній заяві наголошується, що жодних заходів щодо порятунку банків за рахунок витрат платників податків, пов'язаних з будь-яким із нових заходів, застосовуватись не буде. Механізм термінового фінансування від ФРС є кредити строком до одного року банкам, ощадним і кредитним спілкам, іншим фінансовим установам. Тим, хто скористається можливістю отримати фінансування, пропонується надати під них високоякісне забезпечення: казначейські облігації, агентський борг та цінні папери, забезпечені іпотекою.

«Ця дія зміцнить здатність банківської системи захищати депозити і забезпечить постійне надання грошей та кредитів економіці», — заявила ФРС у спільній заяві.

Центробанк США зазначив, що ФРС «готова впоратися з будь-яким тиском на ліквідність, який може виникнути».

Міністерство фінансів США виділить до $25 млрд зі свого валютного стабілізаційного фонду як підтримку програми термінового фінансування (BTFP).

ФРС заявила, що вона пом'якшить умови надання коштів, у якому будуть використовуватися ті самі умови, що й у BTFP.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 11:51
#
Розробили план підтримки вкладників та термінового фінансування банків — нічого нового:)
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