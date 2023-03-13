Прожитковий мінімум набагато нижчий від необхідної для життя суми, але підняти його нереально — Мінсоцполітики

Прожитковий мінімум в Україні не відповідає своєму призначенню. Про це розповіла у коментарі UBR.ua заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

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Прожитковий мінімум

«Він у 2,5 разу нижчий за ту суму, яка зараз дійсно потрібна для життя», — зазначила Марчак.

Проте в умовах, що склалися, держава не може просто взяти і підвищити прожитковий мінімум, оскільки під нього прив’язані близько 200 виплат, пояснює заступник міністра. Часто вони не властиві соціальному захисту.

«Якщо його підвищити — по всій системі перебалансуємо витрати. Більшість адмінвитрат прив’язана саме до прожиткового мінімуму. Бюджет не витримав би такого навантаження», — говорить Марчак.

Читайте: Депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Деталі За словами заступника міністра, проблема надто велика. Для її вирішення було зареєстровано проєкт № 3515, який містить низку ініціатив щодо відв'язування всіх невластивих виплат від прожиткового мінімуму.

«Поки що він, швидше, захищає не вразливих, а тих, хто більше відсотків за ним має отримувати», — констатує Марчак.