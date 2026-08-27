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27 августа 2026, 16:00 Читати українською

Заміська нерухомість в Україні до війни і зараз. Як змінились ціни, попит і хто вийшов у лідери

Років п’ять тому купівля будинку за містом була радше питанням статусу, комфорту та смаку. Сьогодні ж через масовані російські обстріли інфраструктури для багатьох українців це стало питанням впевненості та спокою. Особливо взимку. З початку повномасштабної війни ринок заміської нерухомості змінився сильніше, ніж за попереднє десятиліття. Розбираємо, що сталося з цінами, попитом і пропозицією, і хто тепер задає тон на ринку власних будинків.

Років п’ять тому купівля будинку за містом була радше питанням статусу, комфорту та смаку.

Яким був ринок до великої війни

За даними «Мінфіну», у 2021 році лише в радіусі 30 кілометрів від Києва налічувалося близько 370 котеджних містечок, і майже у 90% з них уже йшли продажі, це приблизно 4,5 тисячі будинків. Ціни на нові будинки за рік підросли на 10−20%, а сотка землі в містечку коштувала $3−5 тисяч.

Вже тоді ринок почав відходити від гігантоманії. Величезні будинки на 300−500 квадратів, які масово зводили у 1990−2000-х, згодом стало надто дорого утримувати, тож вони почали втрачати ліквідність і ціну. На ринку прийшло розуміння, що важлива не площа, а функція.

Останніми роками покупець дедалі частіше обирав компактний одно- або двоповерховий будинок, де кожен метр має свою функцію. Цей тренд окреслився ще до війни, а вона його лише прискорила. За рейтингом ЛУН, у передмісті Києва тон тоді задавали такі компанії як Riviera Estate, «Білий Шоколад» та інші забудовники.

Що змінила війна

Повномасштабне вторгнення перевернуло звичні уявлення про житло. Безпека, автономність, власне джерело тепла і води стали важливішими за престиж адреси. Найяскравіше це видно за цифрами попиту. З січня 2026 року інтерес до приватних будинків почав швидко зростати і всю весну тримався біля найвищого рівня за два роки. Поштовхом стали важка зима і масовані обстріли енергетики. У власному будинку з генератором чи тепловим насосом пережити відключення набагато легше, ніж у квартирі на дев'ятому поверсі.

Приріст інтересу відчули майже всі регіони. На Миколаївщині запити на купівлю житла зросли на 67% проти січня, на Київщині на 56%, на Черкащині на 55%, на Одещині на 53%, на Дніпропетровщині на 50%.

Скільки будують і скільки коштує

Попри війну, будівництво заміського житла не спинилося. За даними ЛУН, у 2026 році в Україні налічується близько 2500 котеджних містечок. Будують у 13 областях, але майже половина всіх активних будов припадає на Київщину і Львівщину. Кожен третій новий об'єкт у країні тепер це приватний будинок, а не квартира.

Ціни розійшлися залежно від регіону і рівня безпеки. Згідно даних ЛУН за другий квартал 2026 року, медіанний приватний будинок у Києві коштує близько $220 тисячі, у Львові — $200 тисяч, в Ужгороді — $173 тисяч.

Важливо не плутати кількість проєктів із реальною пропозицією. За даними ЛУН, лише на Київщині продажі йдуть у понад 480 котеджних містечках, і область лідирує в країні за активним будівництвом, близько 115 містечок зараз у стадії зведення. Але цифра в базі це ще не гарантія, тому покупцю варто дивитися не на кількість містечок, а на реальну готовність об'єкта, документи і темпи будівництва.

Хто лідери і за яким критерієм

Єдиного всеукраїнського рейтингу забудовників за кількістю проєктів немає, тож про лідерство доводиться судити за непрямими ознаками. Найбільша концентрація будівництва зараз на Київщині, де в роботі понад сотню котеджних містечок, далі йдуть Львівщина та Івано-Франківщина.

На цьому тлі помітно виділяється компанія «Одноповерховий Київ». Забудовник веде 25 діючих проєктів в Україні, з них 14 на Київщині, 10 на Львівщині та один на Дніпропетровщині, ще один готується в Чернівцях. За весь час роботи компанія збудувала понад 900 будинків в Україні та Польщі разом, і близько 400 з них саме за роки великої війни. За незалежними даними ЛУН, у портфелі компанії 39 проєктів заміського типу. Для порівняння, у PROdevelopment їх 15, у Ready House і Svitlo Development по 7. Такий розрив дозволяє говорити про компанію як про одного з лідерів сегмента одноповерхового житла.

Маркером ваги компанії на ринку є один з найбільших серед українських забудовників YouTube-каналів, де вона зсередини показує свої будинки, а також процес їх будівництва.

Чому ставка на один поверх спрацювала

«Одноповерховий Київ» від початку будував саме те, на що ринок лише виходило: компактні одноповерхові будинки з мансардою у стилі баварської кладки з цегли ручної формовки. Індивідуальне планування, панорамні вікна, друге світло з висотою стелі до шести метрів, обжиті масиви поруч зі школами і магазинами. Усе це збіглося з тим, чого покупець захотів після 2022 року.

«Якщо йдеться про баварську кладку з цегли ручного формування, то ідея полягала в тому, щоб реалізувати проєкт, аналогів якому на той момент не було в Україні. Що стосується одноповерхових будинків, цю концепцію я побачив у Німеччині, де активно будують одноповерхові будинки з житловою мансардою. Такі проєкти часто обирають молоді сім'ї, адже немає потреби гнатися за великими площами, особливо з огляду на зростання комунальних витрат. Основною ідеєю було створити власний будинок за ціною дво- або трикімнатної квартири», — пояснює вибір стратегії засновник компанії Сергій Могиленко.

Масштаб теж працює на довіру. Стартова ціна починається від $66,5 тисяч, а готовий будинок на 100 квадратів під Києвом коштує від $137,5 тисяч. Це помітно дешевше за медіану ринку.

Український досвід у Європі

Показово те, що війна не змусила компанію згорнутися, а навпаки підштовхнула до виходу за кордон. З 2022 року «Одноповерховий Київ» будує в Польщі під брендом Jednopiętrowa Warszawa. За три роки там звели близько 120 будинків, а проєкти йдуть під Варшавою, Вроцлавом і Краковом. За даними польського сайту, компанія здає вчасно 96% будинків.

Ціни за кордоном дають корисний орієнтир. Будинок, ціна на який в Україні стартує від $137 тисяч, у Польщі під Вроцлавом коштує вдвічі дорожче. Тобто українське заміське житло виглядає вигідно навіть на європейському тлі. Наступний крок компанія вже зробила в Німеччині, де придбала ділянку в містечку Кенігс-Вустергаузен неподалік Берліна і готує документи для першого проєкту. У цьому є навіть певна символіка, адже сама баварська кладка колись народилася саме в Німеччині.

«Будувати в інших країнах — це своєрідний виклик. Так, там є багато бюрократії, але для мене це не є суттєвою перешкодою, якщо є чітка мета. Щодо відмінностей у будівництві та веденні бізнесу в різних країнах — поки сам не спробуєш, не дізнаєшся», — каже Сергій Могиленко.

Куди рухається ринок

Найближчими роками попит на власний дім навряд чи спаде. Що ближче до зими, то вагомішим стає аргумент про автономне тепло і світло, а отже тиск на ціни збережеться. Ринок дорослішає, і покупець рахує вже не квадратні метри, а зручність та безпеку. Виграють ті забудовники, хто вміє швидко здавати готові будинки і тримати слово. А компанії на кшталт «Одноповерхового Києва», які виросли на простій ідеї доступного одноповерхового дому, схоже, вгадали з напрямком ще до того, як він став очевидним для всіх.

Источник: Минфин
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