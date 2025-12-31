Какие ошибки в реестре могут помешать ВПЛ получить жилищный ваучер

Программа предоставления ваучеров для приобретения жилья ВПЛ уже столкнулась с первыми проблемами. Речь идет о ложных данных в реестрах, которые могут помешать получению средств. Почему возникает такая ситуация и как ее избежать, рассказала руководительница программы «Правовая безопасность собственности» Украинского института будущего Ольга Онищук.

Первые недели реализации государственной программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус УБД или являющихся лицами с инвалидностью вследствие войны, показали, что больше всего вопросов на этапе подачи соответствующего заявления в Дии возникает в отношении некорректных сведений, которые автоматически подтягиваются из различных реестров и информационных систем. В частности, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единой информационной базы данных о ВПЛ, Единого государственного реестра ветеранов войны или даже Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В отдельных случаях проблема чисто техническая, требует урегулирования сотрудниками техподдержки Дии, но в большинстве ситуаций решать вопрос необходимо путем обращения потенциального получателя жилищного ваучера в соответствующие уполномоченные органы или субъекты, в частности государственных регистраторов или нотариусов, если речь идет о некорректных или неактуальных сведениях в ГРВП.

Отмечу, что одним из ключевых условий для получения жилищного ваучера является отсутствие у заявителя и членов его семьи (один из супругов и дети до 18 лет) объектов жилой недвижимости (кроме объектов, кредиты на приобретение которых обеспечены ипотекой, не погашены), пригодных для проживания: тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории, где не ведутся активные боевые действия. Проверка имеющегося права собственности на недвижимость будет осуществляться на основании сведений ГРВП. На этом этапе и могут возникнуть вопросы в случае наличия у получателя жилищного ваучера или членов его семьи «фантомных» записей о праве собственности.

Что такое «фантомная» запись о праве собственности

Кратко напомню, о чем идет речь. Еще до 1 января 2013 года, то есть до запуска ГРВП, в Украине более 10 лет (в течение 2002−2012 гг.) функционировал другой реестр — Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПСН), который сейчас является архивной составляющей ГРВП.

Подключение пользователей к «старому» реестру происходило поэтапно. БТИ (именно они в то время были уполномоченными субъектами, регистрировавшими права собственности) из разных областей подключали к ГРВП в разные годы: например, Харьков — один из первых городов, подключенных к этому реестру, тогда как Киев — только в 2010 году. Именно поэтому сегодня соответствующая запись в ГРВП есть не у всех владельцев жилья, которые приобретали право собственности в течение 2002−2012 годов.

С 2013 года все вещные права на недвижимое имущество, которые возникали в результате совершения нотариального действия, нотариусы начали регистрировать уже в новом реестре. Они длительное время (до конца июня 2018-го) использовали сведения из РПСН и при регистрации перехода права собственности на недвижимость не имели права осуществлять погашение старых записей. Это привело к дублированию сведений в ГРВП и РПСН, а также наличию противоречивой информации о субъектах права собственности на один объект недвижимости.

На нормативном уровне проблему такого регистрационного «задвоения» урегулировали только в июне 2018 года. С тех пор погашение старых записей в РПСН происходит одновременно с проведением регистрационных действий по переходу права собственности на недвижимость в ГРВП или по отдельному заявлению.

Проиллюстрирую проблему «фантомной» записи в контексте реализации права на получение жилищного ваучера на конкретном примере. Скажем, нынешний защитник Украины в свое время проживал в Харькове, в 2013 году он продал квартиру (которую ему в 2009-м подарили родители) и переехал в Донецк, где приобрел недвижимость, но после 2014-го оставил свое имущество на временно оккупированной территории и переместился в столицу. До сих пор военнослужащий проживает со своей семьей в Киеве в арендованном жилье.

При таких обстоятельствах существует высокая вероятность того, что у этого потенциального получателя жилищного ваучера есть непогашенная запись о праве собственности в ГРВП на квартиру в Харькове: фактически эта квартира ему уже давно не принадлежит, поскольку он отчудил ее в 2013 году, но наличие «фантомной» записи именно в старом реестре может вызвать вопросы у соответствующей комиссии на этапе проверки поданного заявления о получении ваучера на соответствие обязательному критерию об отсутствии жилья. Сведения о недвижимости в Донецке (они уже должны содержаться в ГРВП), замечу, на возможность получения ваучера не влияют, поскольку речь идет о временно оккупированной территории.

Поэтому, чтобы непогашенная запись в ГРВП не стала препятствием для получения помощи в размере 2 млн грн для решения жилищного вопроса, не вызвала вопросов или предостережений у местной комиссии, которая будет рассматривать соответствующее заявление, советую убедиться в «чистоте» регистрационной истории своей собственности.

Как убедиться в отсутствии «фантомных» регистраций

Проверить это можно путем получения информационной справки из ГРВП, которая содержит информацию и из «старых» реестров, в частности из РПСН.

Получить такую справку можно офлайн (обратиться в ближайший ЦНАП или к нотариусу) или онлайн: на портале Дия по этой ссылке.

Обращаю внимание, что в течение последних нескольких дней эта онлайн-услуга была недоступна. Как уверяют специалисты технической поддержки Дии, это временно и связано с техническими обновлениями. В ближайшее время доступ к получению справки из ГРВП в онлайн-формате должны восстановить.

В случае наличия такой «фантомной» записи о праве собственности стоит обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением об исправлении технической ошибки.

Такое заявление может подать как новый владелец жилья, так и лицо, записи о котором в РПСН остались без проставления отметки о погашении, или его наследники (правопреемники). За проведение такого регистрационного действия административный сбор не взимается.