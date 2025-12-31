Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
31 декабря 2025, 14:03

Какие ошибки в реестре могут помешать ВПЛ получить жилищный ваучер

Программа предоставления ваучеров для приобретения жилья ВПЛ уже столкнулась с первыми проблемами. Речь идет о ложных данных в реестрах, которые могут помешать получению средств. Почему возникает такая ситуация и как ее избежать, рассказала руководительница программы «Правовая безопасность собственности» Украинского института будущего Ольга Онищук.

Программа предоставления ваучеров для приобретения жилья ВПЛ уже столкнулась с первыми проблемами.

Первые недели реализации государственной программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус УБД или являющихся лицами с инвалидностью вследствие войны, показали, что больше всего вопросов на этапе подачи соответствующего заявления в Дии возникает в отношении некорректных сведений, которые автоматически подтягиваются из различных реестров и информационных систем. В частности, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единой информационной базы данных о ВПЛ, Единого государственного реестра ветеранов войны или даже Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В отдельных случаях проблема чисто техническая, требует урегулирования сотрудниками техподдержки Дии, но в большинстве ситуаций решать вопрос необходимо путем обращения потенциального получателя жилищного ваучера в соответствующие уполномоченные органы или субъекты, в частности государственных регистраторов или нотариусов, если речь идет о некорректных или неактуальных сведениях в ГРВП.

Отмечу, что одним из ключевых условий для получения жилищного ваучера является отсутствие у заявителя и членов его семьи (один из супругов и дети до 18 лет) объектов жилой недвижимости (кроме объектов, кредиты на приобретение которых обеспечены ипотекой, не погашены), пригодных для проживания: тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории, где не ведутся активные боевые действия. Проверка имеющегося права собственности на недвижимость будет осуществляться на основании сведений ГРВП. На этом этапе и могут возникнуть вопросы в случае наличия у получателя жилищного ваучера или членов его семьи «фантомных» записей о праве собственности.

Что такое «фантомная» запись о праве собственности

Кратко напомню, о чем идет речь. Еще до 1 января 2013 года, то есть до запуска ГРВП, в Украине более 10 лет (в течение 2002−2012 гг.) функционировал другой реестр — Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПСН), который сейчас является архивной составляющей ГРВП.

Подключение пользователей к «старому» реестру происходило поэтапно. БТИ (именно они в то время были уполномоченными субъектами, регистрировавшими права собственности) из разных областей подключали к ГРВП в разные годы: например, Харьков — один из первых городов, подключенных к этому реестру, тогда как Киев — только в 2010 году. Именно поэтому сегодня соответствующая запись в ГРВП есть не у всех владельцев жилья, которые приобретали право собственности в течение 2002−2012 годов.

С 2013 года все вещные права на недвижимое имущество, которые возникали в результате совершения нотариального действия, нотариусы начали регистрировать уже в новом реестре. Они длительное время (до конца июня 2018-го) использовали сведения из РПСН и при регистрации перехода права собственности на недвижимость не имели права осуществлять погашение старых записей. Это привело к дублированию сведений в ГРВП и РПСН, а также наличию противоречивой информации о субъектах права собственности на один объект недвижимости.

На нормативном уровне проблему такого регистрационного «задвоения» урегулировали только в июне 2018 года. С тех пор погашение старых записей в РПСН происходит одновременно с проведением регистрационных действий по переходу права собственности на недвижимость в ГРВП или по отдельному заявлению.

Проиллюстрирую проблему «фантомной» записи в контексте реализации права на получение жилищного ваучера на конкретном примере. Скажем, нынешний защитник Украины в свое время проживал в Харькове, в 2013 году он продал квартиру (которую ему в 2009-м подарили родители) и переехал в Донецк, где приобрел недвижимость, но после 2014-го оставил свое имущество на временно оккупированной территории и переместился в столицу. До сих пор военнослужащий проживает со своей семьей в Киеве в арендованном жилье.

При таких обстоятельствах существует высокая вероятность того, что у этого потенциального получателя жилищного ваучера есть непогашенная запись о праве собственности в ГРВП на квартиру в Харькове: фактически эта квартира ему уже давно не принадлежит, поскольку он отчудил ее в 2013 году, но наличие «фантомной» записи именно в старом реестре может вызвать вопросы у соответствующей комиссии на этапе проверки поданного заявления о получении ваучера на соответствие обязательному критерию об отсутствии жилья. Сведения о недвижимости в Донецке (они уже должны содержаться в ГРВП), замечу, на возможность получения ваучера не влияют, поскольку речь идет о временно оккупированной территории.

Поэтому, чтобы непогашенная запись в ГРВП не стала препятствием для получения помощи в размере 2 млн грн для решения жилищного вопроса, не вызвала вопросов или предостережений у местной комиссии, которая будет рассматривать соответствующее заявление, советую убедиться в «чистоте» регистрационной истории своей собственности.

Как убедиться в отсутствии «фантомных» регистраций

Проверить это можно путем получения информационной справки из ГРВП, которая содержит информацию и из «старых» реестров, в частности из РПСН.

Получить такую справку можно офлайн (обратиться в ближайший ЦНАП или к нотариусу) или онлайн: на портале Дия по этой ссылке.

Обращаю внимание, что в течение последних нескольких дней эта онлайн-услуга была недоступна. Как уверяют специалисты технической поддержки Дии, это временно и связано с техническими обновлениями. В ближайшее время доступ к получению справки из ГРВП в онлайн-формате должны восстановить.

В случае наличия такой «фантомной» записи о праве собственности стоит обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением об исправлении технической ошибки.

Такое заявление может подать как новый владелец жилья, так и лицо, записи о котором в РПСН остались без проставления отметки о погашении, или его наследники (правопреемники). За проведение такого регистрационного действия административный сбор не взимается.

