Как меняется цена квартир в Украине и стоимость аренды

Цена недвижимости в Украине демонстрирует разнонаправленную тенденцию, в разных областях за месяц колеблясь от роста на 2,4% до падения на 5,4%. О ключевых тенденциях рынка жилья говорится в исследовании DIM.RIA.

Первичный рынок

Предложение

В сентябре доля работающих отделов продаж новостроек оставалась на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 4 новых дома (5 секций всего): 2 — во Львовской и по 1 — в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.

Цены

В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м.кв. Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

Спрос

Спрос на новостройки среди пользователей в сентябре оставался нестабильным. Наибольший прирост спроса отмечен в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях. А самое существенное уменьшение — в Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).

Вторичный рынок

Предложение

В сентябре практически во всех областях возросло количество предложений о продаже вторичной недвижимости. Наиболее заметно в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях. Очень значительное сокращение предложений зафиксировано на Житомирщине — падение на 18% по сравнению с августом.

Цены

Стоимость вторичного жилья в большинстве областей западной части Украины продолжает расти, а в прифронтовых регионах — в большинстве своем падает или держится стабильной цены.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в сентябре составляет $95 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $200 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $46,5 тыс.

Спрос

В сентябре рынок продажи вторичного жилья показал неравномерную динамику в разных регионах страны. Наибольший рост интереса зафиксирован в Хмельницкой (+35%) и Харьковской (+24%) областях. В Ровенской области произошло заметное снижение спроса — падение на 19 %.

Рынок аренды

Предложение

В сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%), однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе. В Киеве предложение выросло на 21%, что в количественном значении достаточно значительный прирост. В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: самое существенное — в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях.

Цены

Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Столица разделила второе место с Волынской областью, где средняя стоимость составляла 15 тыс. грн. Дешевое жилье в аренду в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 4,5 тыс. грн. Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 32,8 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

В целом по Украине наблюдается падение цен по сравнению с августом, когда обычно наблюдается самый большой ажиотаж на рынке аренды.

Спрос

Интерес к аренде в начале осени упал практически по всей территории страны. Наибольшее падение зафиксировано в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. В прифронтовых регионах наоборот зафиксирован рост поисковых запросов от пользователей на аренду жилья.