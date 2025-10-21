Как меняется цена квартир в Украине и стоимость аренды

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2025, 18:57 Читати українською

Как меняется цена квартир в Украине и стоимость аренды

Цена недвижимости в Украине демонстрирует разнонаправленную тенденцию, в разных областях за месяц колеблясь от роста на 2,4% до падения на 5,4%. О ключевых тенденциях рынка жилья говорится в исследовании DIM.RIA.

Цена недвижимости в Украине демонстрирует разнонаправленную тенденцию, в разных областях за месяц колеблясь от роста на 2,4% до падения на 5,4%.

Первичный рынок

Предложение

В сентябре доля работающих отделов продаж новостроек оставалась на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 4 новых дома (5 секций всего): 2 — во Львовской и по 1 — в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.

Цены

В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м.кв. Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

Спрос

Спрос на новостройки среди пользователей в сентябре оставался нестабильным. Наибольший прирост спроса отмечен в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях. А самое существенное уменьшение — в Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).

Вторичный рынок

Предложение

В сентябре практически во всех областях возросло количество предложений о продаже вторичной недвижимости. Наиболее заметно в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях. Очень значительное сокращение предложений зафиксировано на Житомирщине — падение на 18% по сравнению с августом.

Цены

Стоимость вторичного жилья в большинстве областей западной части Украины продолжает расти, а в прифронтовых регионах — в большинстве своем падает или держится стабильной цены.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в сентябре составляет $95 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $200 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $46,5 тыс.

Спрос

В сентябре рынок продажи вторичного жилья показал неравномерную динамику в разных регионах страны. Наибольший рост интереса зафиксирован в Хмельницкой (+35%) и Харьковской (+24%) областях. В Ровенской области произошло заметное снижение спроса — падение на 19 %.

Рынок аренды

Предложение

В сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%), однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе. В Киеве предложение выросло на 21%, что в количественном значении достаточно значительный прирост. В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: самое существенное — в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях.

Цены

Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Столица разделила второе место с Волынской областью, где средняя стоимость составляла 15 тыс. грн. Дешевое жилье в аренду в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 4,5 тыс. грн. Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 32,8 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

В целом по Украине наблюдается падение цен по сравнению с августом, когда обычно наблюдается самый большой ажиотаж на рынке аренды.

Спрос

Интерес к аренде в начале осени упал практически по всей территории страны. Наибольшее падение зафиксировано в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. В прифронтовых регионах наоборот зафиксирован рост поисковых запросов от пользователей на аренду жилья.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
21 октября 2025, 19:34
#
«Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.» - це сильно «перспективи» багатообіцяючі у столиці.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами