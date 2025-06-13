Основатель KAN Development: Как меняется рынок недвижимости во время войны

Несмотря на четвертый год войны и все сопутствующие риски, спрос на жилье в Украине остается стабильным, а застройщики продолжают строить. В новом интервью для «Минфина» Игорь Никонов — основатель KAN Development — приоткрывает завесу над тем, как меняется рынок недвижимости в условиях войны.

В беседе Игорь Никонов объясняет, как война влияет на цены на жилье в Киеве и почему инвесторы продолжают вкладываться в украинскую недвижимость, несмотря на все риски.

Это интервью обязательно к просмотру для инвесторов, застройщиков, урбанистов и всех, кто верит в возрождение украинских городов. В частности, в нем затронуты темы, которые особенно волнуют жителей Киева.