В каких регионах жилье дешевеет, а где цена идет вверх

По итогам апреля, квартиры в новостройках дешевели в 10 областях. В каких регионах цены изменились существенно, и где, вопреки этому тренду, стремительно растут, говорится в исследовании DIM.RIA.

Первичный рынок

Предложение

В апреле 2025 года доля открытых отделов продаж новостроек осталась неизменной, по сравнению с мартом, — 77%. В течение месяца в Украине введено в эксплуатацию 16 новостроек (28 секций): 6 — во Львовской, 4 — в Киевской, 3 — в Ивано-Франковской, и по 1 — в Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Больше всего сданных новостроек среди всех объектов в Ровенской (62%), Запорожской (56%), Одесской (54%) и Волынской (52%) областях.

Цены

Средняя стоимость квадратного метра в долларах США выросла больше всего в Житомирской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях — процент роста колеблется от 3 до 5%. В то же время в Черниговской и Харьковской областях зафиксировано существенное снижение цен — на 5%, по сравнению с мартом. В годовом сравнении наиболее существенно подешевела недвижимость в прифронтовых регионах — Сумской, Запорожской и Днепропетровской. Самым дорогим городом остается Киев — $1 369 за кв.м.

Вторичный рынок

Предложение

Самое большое количество объявлений о продаже вторичного жилья в апреле поступило из Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областей.

Цены

Средняя стоимость однокомнатных квартир в апреле выросла в большинстве регионов. Самый большой рост зафиксирован в Херсонской области — +12%. Самые дорогие 1-комнатные квартиры на вторичном рынке — в Киеве. В столице владельцы устанавливают среднюю цену около $91,5 тыс. Если рассматривать столицу более подробно, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти $132 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $45 тыс.

Спрос

В апреле интерес пользователей ко вторичному жилью существенно увеличился фактически по всей территории Украины. Активнее всего искали вторичную недвижимость в Кировоградской области.

Соотношение количества объявлений о покупке и количества отзывов на них в апреле в Киеве составило 1:3, и это наименее значительная разница. В Винницкой области она составляет 1:18, Тернопольской — 1:15, а в Николаевской — 1:13.

Рынок аренды

Предложение

В апреле рынок аренды был нестабильным: больше всего новых объявлений опубликовано в Кировоградской (+84%), Черкасской (+39%) и Одесской (+28%) областях; а вот в Полтавской области количество предложений в апреле уменьшилось на 77%, по сравнению с мартом. В Киеве владельцы также опубликовали меньше новых объявлений: на 17% меньше, по сравнению с мартом.

Цены

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Киев: средняя стоимость в апреле составила 17,5 тыс. грн, что на 2% меньше, по сравнению с мартом. Неизменно самую высокую цену владельцы объявлений указывают для Печерского района — 22,5 тыс. грн, самую маленькую для Деснянского района — 10,5 тыс. грн за 1-комнатную квартиру.

Во всех областях этот показатель в основном колебался в пределах нескольких процентов в течение месяца, за исключением Полтавской (рост стоимости на 10%), Херсонской (падение на 22%) и Кировоградской (падение на 26%) областей.

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Спрос

В апреле пользователи активно искали жилье для аренды: заинтересованность наблюдается почти во всех областях Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в апреле в Киеве составляет 1:5, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.