Сколько на самом деле стоит переехать в село: реальные истории бывших горожан

Недавний опрос «Минфина» показал : 55% респондентов готовы рассмотреть переезд из города в сельскую местность. Мы пошли дальше цифр и поговорили с теми, кто уже сделал этот шаг. С чего начинать, как выбрать участок, что проверить в документах и где чаще всего «вылазят» проблемы — разбираем переезд по шагам и показываем реальный сельский быт «новых селян».

Почему молодежь переезжает в село

Еще десять-пятнадцать лет назад переезд в село из города рассматривался скорее как вынужденный шаг назад, а не осознанный выбор. В то время траектория для большинства была противоположной — вырваться из маленьких городков и сел в мегаполис, где есть университеты, карьера и деньги. Большой город был символом движения вперед, а село — чем-то из прошлого, куда ездят разве что на выходные. Но не так давно эта модель начала ломаться.

Прежде всего изменилось само представление о комфортной жизни. Для многих приоритетными стали спокойствие, пространство, возможность создавать собственную среду, а не подстраиваться под чужую. Параллельно появился и прагматичный расчет: даже при зарплате выше средней покупка квартиры в городе часто остается недостижимой. В то же время дома в регионах стоят в разы дешевле, что дает возможность стать владельцем недвижимости «здесь и сейчас» гораздо большему числу людей.

Эти факторы довольно долго создавали почву для перемен, но массовым трендом переезд в село стал лишь тогда, когда привычный мир столкнулся с крупными вызовами. Когда во время пандемии в 2020 году бизнес массово перешел на дистанционный формат, оказалось, что значительная часть городской экономики может существовать без офисов. Неожиданно город утратил статус обязательного условия, и молодежь впервые почувствовала странную свободу: можно зарабатывать в Киеве, Львове или Одессе, а жить в совершенно другой среде. Эту свободу усилила и новая социальная реальность: сегодня мессенджеры и соцсети успешно компенсируют часть живого общения. Парадоксально, но порой легче жить в селе и видеться с близкими раз в неделю, чем жить в нескольких остановках метро и месяцами не находить времени на встречу.

24 февраля 2022 года свои коррективы внесло полномасштабное вторжение. Для части украинцев село сначала стало временным укрытием от обстрелов, а затем — осознанным выбором в пользу автономии. О том, как это решение созревало годами, а внешние события лишь ускорили неизбежное, рассказывают две семьи, которые превратили мечту в реальность.

Ольга, Харьковщина

Еще до полномасштабной войны у нас была мечта купить частный дом в селе или дачном кооперативе, поэтому мы собирали на это деньги. Война заставила нас покинуть родной Харьков. После десяти месяцев жизни в разных городах наша семья пришла к выводу: стоит не искать временное убежище, а покупать собственный дом.



Нам повезло найти добротный двухэтажный дом в садовом товариществе на Харьковщине за 6 тысяч долларов. Хозяева продавали недвижимость, потому что уезжали насовсем. Дом и участок требовали значительной работы и финансовых вложений. Однако он сразу нам понравился, и мы почувствовали, что справимся.



За более чем три года мы установили хороший забор (это очень важно для личного пространства), сделали ремонт в нескольких комнатах, установили необходимую бытовую технику, обновили старые деревья в саду, начали обрабатывать огород и посадили клумбы с декоративными цветами.

Клавдия Мазуренко, Закарпатье

Мне кажется, что это не мы выбрали село — а оно нас. Мы пять лет ездили отдыхать на Закарпатье и в какой-то момент поняли: возвращаться в Киев становится все тяжелее. В городе нас «накрывало» от пробок, застройки и вечной борьбы за парковочные места. Мы уже почти были готовы собрать вещи и снять дом в селе, но останавливала работа в офисах и самое главное — ребенок, ведь школа и кружки.



Все изменил ковид. Работа и школа перешли в онлайн, и мы поняли, что это не такие уж и препятствия, как нам казалось, а проводить большую часть времени в квартире — точно не та жизнь, которая нам нравится. Тогда мы решились рассмотреть участки в том самом селе на Закарпатье. Но сразу столкнулись с проблемой: маленьких наделов по 5−10 соток здесь просто не существует, а большой участок — это уже совсем другой бюджет, который тогда был нам не по карману. Но когда наши ноги ступили на место, где мы теперь живем, мы сразу поняли: это оно.



Тогда мы покупали участок, еще не понимая, что будем делать с такой территорией. А через два месяца началось полномасштабное вторжение. Нужно было решать: уезжать из страны или переезжать в более безопасный регион. Поскольку мы много путешествовали по Европе и миру, у нас не было ощущения, что где-то за границей намного лучше. Мы решили остаться в Украине и строить жизнь на своей земле.

Фотография Клавдии Мазуренко, Instagram: @oceans_within_us

Истории Ольги и Клавдии — лишь часть большого движения. Переезд в село стал настолько заметным, что вокруг него формируются целые сообщества. Например, блогер Иванка Дячук в своем YouTube-проекте исследует судьбы десятков людей, которые выбрали хутор или село вместо мегаполиса. Но за каждым вдохновляющим видео, за каждой красивой историей и фотографией часто стоит долгий путь подготовки.

Как выбрать село и дом: что стоит учитывать

Осознанный переезд в село начинается не с объявления на сайте, а с ответа на простой вопрос: какую именно жизнь вы хотите? Кому-то нужны далекие горы и широкие полонины, где почти нет соседей. Кому-то — село рядом с городом, где дорога до супермаркета или кофейни занимает меньше времени, чем стояние в столичных пробках в час пик. Это разные сценарии, которые стоит честно проговорить с собой еще до просмотра домов.

На этапе выбора важно оценить не только пейзаж, но и базовую пригодность локации: насколько далеко больница, есть ли рядом школа, как быстро можно добраться до районного центра и какие почтовые операторы работают в громаде. Не менее важны и природные условия: рельеф, ветры и влажность. От них зависит многое — от воды в подвале и расходов на отопление до количества комаров на вашей террасе.

Именно с такой тщательной проверки начинала свой поиск семья Ольги.

«При покупке мы обращали внимание прежде всего на удобство дорожной развязки и состояние самого дома: от фундамента до электропроводки. Также для нас критически важным было наличие дровяной печи и системы водоснабжения и водоотведения. И еще один момент, который нельзя игнорировать, — это будущие соседи», — делится она.

Когда с местом и техническими требованиями становится понятно, можно переходить к финансовой стороне. Если искать вариант с подведенными коммуникациями — электроэнергией, газом и собственной скважиной — сегодня в разных регионах Украины можно найти предложения в среднем диапазоне 8−13 тысяч долларов. Часто это дома, в которые можно сразу заселиться и делать ремонт в процессе жизни. Дома в худшем состоянии и без коммуникаций встречаются и от 5 тысяч долларов, но в таком случае нужно сразу закладывать больший бюджет на модернизацию. К стоимости стоит также добавить расходы на оформление: взнос в Пенсионный фонд, услуги нотариуса и последующее переоформление договоров с поставщиками услуг.

Сам дом нужно оценивать не только по состоянию стен, фундамента, крыши и окружающего пейзажа. Важно проверить:

Техпаспорт: все ли чисто с документами — зарегистрировано ли право собственности, есть ли кадастровый номер у земли, узаконены ли дом и пристройки, нет ли расхождений в БТИ и реестрах.

В Бюро технической инвентаризации (БТИ) отмечают, что чем дальше дом от инфраструктуры, тем чаще документы на него вообще отсутствуют, а право собственности держится лишь на «записи» в сельской домовой книге. Для законной сделки этого недостаточно. Современное право собственности должно быть зафиксировано в электронном Реестре вещных прав (действует с 2013 года, в некоторых регионах — с 2010-го). Если же регистрация старше, подтверждением служат бумажные документы местных БТИ. Без этих бумаг желанный дом может оказаться юридическим бременем со штрафами и дополнительными непредвиденными расходами.

Отдельной проверки требует земля: ее целевое назначение, границы и право собственности.

«Мы договорились с владельцами о покупке еще весной 2021 года, и они начали заниматься документами. Но одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются люди при поиске участка в селах, — отсутствие актуальных документов на землю, из-за чего наше оформление затянулось до декабря 2021 года», — вспоминает Клавдия Мазуренко.

Электросети : в каком состоянии проводка и щиток, современный ли счетчик и хватает ли выделенной мощности для бытовых потребностей (обычно — нет).

: в каком состоянии проводка и щиток, современный ли счетчик и хватает ли выделенной мощности для бытовых потребностей (обычно — нет). Отопление : чем дом реально отапливают зимой — газом, твердотопливным котлом, печью или электричеством, в каком состоянии система и есть ли запасной вариант на случай аварий или отключений.

: чем дом реально отапливают зимой — газом, твердотопливным котлом, печью или электричеством, в каком состоянии система и есть ли запасной вариант на случай аварий или отключений. Газ : официально ли подключение, есть ли счетчик и документы, и не придется ли восстанавливать или переоформлять все заново.

: официально ли подключение, есть ли счетчик и документы, и не придется ли восстанавливать или переоформлять все заново. Вода : откуда вода (скважина или колодец), какое ее качество, есть ли насос и в каком он состоянии, стабильно ли это работает в разные сезоны.

: откуда вода (скважина или колодец), какое ее качество, есть ли насос и в каком он состоянии, стабильно ли это работает в разные сезоны. Теплопотери: утеплены ли стены и крыша, в каком состоянии окна и двери (в старых домах это часто главная причина зимнего дискомфорта).

Однако не всегда переезд в село означает реставрацию старого дома. Есть и другой путь: когда покупают прежде всего землю в особенном месте, а вопрос жилья решают с помощью современных технологий. Именно такой путь выбрала семья Клавдии.

«Живя еще в мирном городе, мы поняли, что нам нужно жилье, строительство которого не займет полжизни. Тогда мы обратились к украинскому производителю модульных домов. Цеха сборки находились в Бородянке, и в начале вторжения они еще не понимали, смогут ли работать как раньше, но пообещали что-то придумать и попробовать собрать нам дом — если не в цеху, то у нас на месте. Но цеха уцелели, и уже летом 2022 года наш первый дом приехал в горы», — рассказывает Клавдия.



Фотография Клавдии Мазуренко

Жизнь после переезда: о чем часто забывают

Настоящая жизнь начинается не в день подписания сделки, а через несколько месяцев — когда ломается насос или прорвет трубу (и никто не знает, где она проходит), когда сильный ветер срывает часть крыши, когда огород после недели дождей покрывается сорняками, или когда вовремя не спиленное сухое дерево падает на сарай. Именно тогда становится понятно, что дом в селе — это не только пейзаж и квадратные метры, а целая система, которой нужны внимание и умение приводить все в порядок.

За три года жизни в селе Ольга вывела собственную формулу сельского быта. Она убеждена: хотя огород и хозяйство не обязательны, именно они дают тот самый уникальный опыт.

«Если у вас печь, вам нужно иметь и заготавливать дрова, уметь ее обслуживать. Топить дом — это работа и даже немного искусство, но это очень интересно. То же и с землей: огород и кур держать не обязательно, но если вы решились — это ответственность, которая в награду дает домашнюю качественную еду. Вам также придется часто косить траву — это иногда раздражает, зато вокруг становится красиво.



Важно понимать, что частная усадьба — это привилегия личного пространства и безопасности, но и всегда большой труд. Этот труд окупается вашим комфортом, поэтому он благородный. Сейчас мы уже полноценно живем и зимем в этом доме, нас окружает прекрасная природа и большие планы на новый сезон», — подытоживает Ольга.

Еще один важный для сельской жизни момент — транспорт. Хотя общественный транспорт, как правило, есть в каждом селе, несколько рейсов с ограниченным маршрутом в реальном быту редко закрывают даже часть потребностей. Поэтому машина в селе — не роскошь, а прежде всего необходимость. На этом акцентируют и Клавдия, и Ольга, и почти каждый, кто живет или пытался жить в селе. Но даже со своим авто не всегда чувствуешь себя комфортно. В солнечные летние дни почти любая сельская улица кажется вполне нормальной, но после ливня она может превратиться в грязь, а зимой — в сплошной каток или сугробы. Поэтому важно не только то, что машина есть, но и то, подходит ли она под местные условия: легковушка с низким клиренсом на разбитых горных дорогах быстро превращается в постоянный стресс.

Отдельно стоит подумать о детях. В городе есть выбор: садики, кружки, центры развития. В селе же часто только одна школа на несколько населенных пунктов, поэтому здесь приходится подстраиваться, а не выбирать. Для многих выходом становится дистанционное обучение, хотя это тоже не универсальное решение.

«Моему ребенку подходит учиться онлайн большую часть времени, очно он посещает только спортзал, но не для всех детей это подходит. Школа есть в соседнем селе, но на наших семейных советах мы решили остаться в той школе, в которой и учились, просто дистанционно», — делится опытом Клавдия.



Фотография Клавдии Мазуренко

Отдельный вопрос — трудоустройство. Если вы работаете удаленно, как семья Ольги или Клавдии, разницы почти нет: ноутбук и стабильный интернет (оптоволокно, Starlink и т. п. ) способны стереть границы между селом и городом. Но если вы планируете искать работу уже на месте, стоит трезво оценить ситуацию: выбор здесь ограничен — школа, магазин, фермерское хозяйство, несколько частных инициатив. Часто выходом становится создание собственного дела. Это может быть очень интересно — от небольшого бизнеса до ремесла или сервиса, — но такое решение требует ресурса, времени и готовности брать на себя ответственность.

Но даже при наличии стабильной «удаленки» физической работы вокруг дома не избежать. Клавдия Мазуренко советует заранее проверить свою готовность к такому ритму:

«Для нас это не проблема — мы довольно подвижная семья, кому-то это может быть тяжело. В идеале стоит попробовать пожить в селе месяц летом и месяц зимой до переезда, если есть такая возможность».

Отдельный аспект сельской жизни — отношения с окружением. В городе можно десятилетиями не знать соседей по подъезду, а в селе вы становитесь частью единой экосистемы. Соседи могут стать ближайшей опорой: подсказать мастера, подвезти, помочь после непогоды, присмотреть за домом, пока вы уехали. Это обмен не только помощью, но и ресурсами: у них можно покупать свежее молоко или овощи, их можно нанимать для помощи по хозяйству или поддержать в трудную минуту.

Ольга подчеркивает, что такая взаимопомощь — это и про ответственность:

«Поскольку у нас в жизни больше возможностей, чем у многих внутренне перемещенных лиц, которые живут здесь, мы всегда стараемся помогать тем, кто действительно в этом нуждается».

Когда отношения с громадой складываются правильно, это дает не только безопасность, но и то самое чувство опоры, которого порой очень не хватает в большом городе.

Неочевидные преимущества жизни вне города

Несмотря на все бытовые нюансы, для многих, кто оставил город, преимущества в итоге перевешивают. И это не только про тишину или возможность выпить утренний кофе под вишней. В селе меняется культура потребления: вместо случайных мелочей появляются вложения в вещи, которые служат годами — качественный инструмент или материалы для сада. Каждое посаженное дерево становится не «расходом», а инвестицией в пространство, которое ежедневно возвращает энергию — и в переносном, и в буквальном смысле.

Меняется и ощущение времени. В городе день часто растворяется в суете, а в селе даже при большом объеме работы появляется больше «чистого» времени. Ты видишь конкретный результат своего труда — и это дает ощущение, что день прожит не зря. Сельский быт незаметно возвращает телу естественное движение: физическая усталость здесь другая — не нервная, а земная и понятная. Она приносит то восстановление, которое в мегаполисе приходится выбивать жесткой дисциплиной.



Фотография Клавдии Мазуренко

Клавдия Мазуренко признается, что даже спустя четыре года не перестает видеть в этой жизни особую эстетику:

«Для меня жизнь в селе — это про заземление, которого так не хватало в городе. Это действительно свежий воздух, яркие звезды ночью — потому что нет выхлопных газов, которые закрывают всю красоту, вода без хлорирования, еда, которую я могу вырастить сама и знать, что она без химии. Это очень много естественного движения — как бывшая офисная сотрудница, поверьте, это серьезное преимущество. И про ментальное здоровье — потому что физический труд, от которого многие пытались убежать в индустриализацию, хорошо успокаивает, как и постоянный контакт с природой и животными. Меня часто обвиняют в романтизации жизни в селе, и это действительно так — даже почти через четыре года я во всем этом вижу романтику».

В итоге каждый выбирает свой темп: кто-то вдохнет жизнь в старые стены, а кто-то построит новое с нуля. Но за каждым таким решением стоит одна и та же цель — право быть хозяином на своей земле и найти свой идеальный дом мечты.