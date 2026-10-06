Высотки Киева пустеют, Ирпень сдает дороже столицы: как меняются цены на аренду жилья

В Киеве на фоне усиления вражеских атак меняется рынок аренды жилья. Вчерашняя двушка на Лукьяновке теперь сдается «со скрипом», а за таунхаус в Гостомеле без генератора просят 45 тысяч гривен. Разбираемся, что происходит с ценами.

По данным ЛУН, за последний месяц арендные ставки на однокомнатные квартиры снизились на 2,76% — до 18 тысяч гривен в месяц. Двушки подешевели на 7,4% — до 25 тысяч гривен, трешки — почти на 11% — до 40 тысяч гривен.

Руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов говорит, что некоторые квартиры упали в цене на 15%. Но есть и категория жилья, которое, наоборот, дорожает.

«На рынке началось аномальное ценовое расслоение. Квартиры в более безопасных районах, на низких этажах, в домах с автономным энергоснабжением стали дороже за последний месяц на 15−20%», — говорит Романов.

По его словам, дорожают также многие квартиры в пригороде столицы, куда многие арендаторы пытаются выехать в надежде на менее интенсивные обстрелы.

«По факту ценники на съемные квартиры в относительно новых домах в Ирпене, Буче, Гостомеле уже сравнялись по стоимости со столичными, а иногда сдаются даже дороже, чем в Киеве», — рассказал «Минфину» риелтор.

«Минфин» разбирался, что происходит на рынке аренды жилье в Киеве и пригороде.

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Обвал по аренде и новые запросы постояльцев

«Минфин» уже писал, что из-за усиления атак на Киев в столичном регионе началась настоящая «миграция постояльцев». Многие арендаторы, включая тех, по домам которых «прилетело», стали искать новое жилье. Часть горожан задумались над выездом в пригород. Особенно «переселенческие настроения» усилились среди тех, кто работает дистанционно, то есть может не выезжать каждый день в Киев на работу.

В сентябре ситуация с безопасностью в столице еще больше усложнилась, воздушные тревоги зачастую продолжаются часами. Это спровоцировало появление новых тенденций на рынке аренды.

По словам Романова, во-первых, снизился спрос на съемное жилье в столице. «Спрос упал примерно на треть. Часть потенциальных арендаторов вообще уехали в другие регионы. Ожидаемого наплыва студентов не произошло, так как многие в сентябре учились дистанционно, и непонятно, как будет дальше», — рассказывает Романов.

Во-вторых, потенциальные арендаторы стали еще более придирчиво выбирать жилье.

«Идет очень сильная привязка к районам. Так, самыми безопасными сейчас считаются Печерский, Деснянский и Днепровский районы. И, наоборот, самыми опасными — Святошинский, Соломенский, Голосеевский и частично Шевченковский (в частности, Лукьяновка) районы. Кроме того, люди стали массово отказываться от квартир на высоких этажах. Сдавать их сейчас очень сложно, многие даже смотреть не хотят. В списке основных требований также — отсутствие вблизи дома промышленных объектов, крупных ТЦ, почтовых отделений, то есть потенциально «опасных» объектов, куда может «прилететь», — говорит Романов.

Арендаторы держат в уме и сложную зиму, которой украинцев пугают эксперты. Поэтому многие ищут квартиры в домах с автономным энергоснабжением, с генераторами, а в идеале — с автономным отоплением.

В-третьих, продолжается миграция арендаторов в пригород. Но люди стали «перебирать» направлениями. Так, многие не хотят селиться в Броварах, Вишневом, Бориспольском районе, а также в населенных пунктах по Одесской трассе, где много логистических объектов и часто фиксируются «прилеты». Более безопасными считаются Ирпень, Гостомель, Буча, населенные пункты по Обуховской трассе.

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Как меняются ценники на квартиры

Изменения настроений арендаторов уже сказались на ценах на съемное жилье.

По данным ЛУН, за последний месяц упали ставки даже на самые популярные однокомнатные квартиры. Если за предыдущие 6 месяцев ценник на них вырос более чем на 9%, то за последний месяц — упал почти на 2,8% — до 18 тысяч гривен.

Двушки за последний месяц подешевели еще больше — на 7,41% — до 25 тысяч гривен. Трешки, которые и до этого падали в цене (за последние полгода — минус 5,2%), в сентябре подешевели почти на 10,8% — до 40 тысяч гривен.

Но это усредненная статистика по рынку. На самом деле, по словам столичного риелтора Ирины Луханиной, ставки упали неравномерно. На некоторое жилье — на 3−5%, на некоторое — намного больше.

Романов также говорит, что некоторые квартиры подешевели за последний месяц на 15%. «Это касается прежде всего жилья в „опасных“ домах и районах, на высоких этажах, рядом с промышленными объектами, большими ТЦ и почтовыми отделениями», — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, есть категория жилья, которое не только не дешевеет, но и, наоборот, дорожает.

«По отдельным квартирам мы видим рост ставок на 15−20% за месяц. Речь идет прежде всего о жилье в относительно безопасных, „тихих“ микрорайонах, новых домах с автономных энергоснабжением, газовыми плитами», — рассказал «Минфину» Романов.

При этом очень дешевых квартир в столице по-прежнему не так много. По данным ЛУН, объектов, стоимостью до 10 тысяч гривен в месяц, сдается всего чуть больше тысячи (всего в базе сдающихся квартир — порядка 140 тысяч объектов).

К примеру, за 6 999 гривен можно снять однушку площадью 40 квадратных метров на шестом этаже 9-этажного дома в Дарницком районе. За 8,5 тысяч сдается однокомнатная квартира в Деснянском районе на 7 этаже 9-этажки. За такие же деньги на Троещине можно снять однушку на 7 этаже старой панельки. За 10 тысяч гривен в Днепровском районе выставлена однокомнатная квартира площадью 35 квадратов на 12 этаже 16-этажки.

В ценовой категории от 10 до 20 тысяч гривен в месяц выбор жилья куда больше (свыше 6 тысяч объектов). И многие из них соответствуют новым запросам потенциальных арендаторов.

Скажем, за 20 тысяч гривен выставлена однокомнатная квартира с новым ремонтом в ЖК с автономным энергоснабжением на Софиевской Борщаговке.

За 18,5 тысяч сдается однушка площадью 40 квадратов в ЖК на Нивках. За такие же деньги можно снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом на первом этаже 9-этажки на Оболони.

За 20 тысяч предлагается двушка в ЖК на Осокорках. Ремонт в ней, правда, далеко не самый современный. Но, как указано в объявлении, в кватире имеется индивидуальное отопление, а в доме есть укрытие.

Квартиры, в которых «есть все» — от дизайнерского ремонта до автономного энергоснабжения и «тихого микрорайона», стоят от 30−40 тысяч в месяц.

Скажем, за 45,2 тысяч выставлена двушка в новом ЖК на Виноградаре с дизайнерским ремонтом, генератором, автономным отоплением. А за 112 тысяч гривен в месяц предлагается двушка в ЖК в историческом центре Киева с дизайнерским ремонтом, высококлассной бытовой техникой, инвертором, местом на подземном паркинге.

«Квартиры в относительно нестарых домах, с автономным энергоснабжением, хорошим ремонтом и в „тихих“ микрорайонах стоят от 20 тысяч и выше. Для сравнения: на той же Лукьяновке аналогичное жилье можно снять за 15 тысяч. То есть за разницу в районах придется доплачивать 5 тысяч. А если квартира расположена в „опасном“ районе, скажем, на той же Лукьяновке, да к тому же на высоком этаже, то не факт, что ее вообще удастся сдать — люди даже смотреть не хотят, какие бы скидки не предлагали хозяева», — отметил Романов.

По мнению риелторов, «ценовое расслоение» на съемные квартиры в Киеве по мере приближения зимы будет только усиливаться, особенно, если начнутся перебои со светом и отоплением. «Хорошие» квартиры могут подорожать еще на 10−15%, тогда как «плохие» — подешевеют на 5−10%.

Пригород по цене столицы

Ценовые изменения наблюдаются и на рынке аренды в пригороде.

По словам Романова, многие квартиры за городом стоят уже не только не меньше, но и зачастую больше, чем в столице.

«Скажем, недавно мы продали за 93 тысячи долларов квартиру в Ирпене в новом ЖК. И новые собственники тут же сдали ее за 29 тысяч гривен в месяц. Это на 3−4 тысячи дороже, чем стоит аналогичный объект в столице», — говорит Романов.

В том же Ирпене за 18 тысяч сдается однушка площадью 38 квадратов в ЖК с индивидуальным отоплением, хорошим ремонтом, и, как указано отдельно, с укрытием. За 25 тысяч предлагается однокомнатная в новом ЖК с дизайнерским ремонтом, резервным энергоснабжением. Для сравнения: однушка в старом доме «без автономии» в Ирпене стоит 9−10 тысяч гривен в месяц.

В Броварах, которые в последнее время часто становятся объектом вражеских атак, цены существенно ниже. Скажем, однушка в новом ЖК с автономным энергоснабжением предлагается за 14−15 тысяч гривен, а двушку в старом доме можно снять за 10 тысяч.

Риелторы говорят, что растет спрос и на дома и таунхаусы в пригороде, из-за чего они также подорожали за последний месяц на 5−7%.

«Ценники на старые дома и таунхаусы без особого ремонта и оборудования для резервного энергоснабжения стартуют от 30 тысяч гривен. Современные объекты с автономным энергопитанием стоят от тысячи долларов и выше», — отметил Романов.

К примеру, в Гостомеле таунхаус площадью 70 квадратов с новым ремонтом, но без генератора, сдается за 45 тысяч гривен.

В Буче таунхаус площадью 73 квадрата сдается за 50 тысяч, а в Ирпене таунхаус площадью 118 квадратных метров — за 54 тысячи гривен.

При этом спрос на относительно недорогие дома (до 1−1,2 тысяч долларов в месяц), по словам риелторов, уже сейчас превышает предложение, поэтому не исключено, что к зиме они подорожают еще на 5−10%.