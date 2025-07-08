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8 июля 2025, 10:00 Читати українською

SCANDI — это не просто дом, а новая культура жилья

SCANDI была одной из первых компаний, которые вывели модульное жилье на украинский рынок. Сегодня ее дома заказывают не только в Украине, но и в странах ЕС. Основатель компании Сергей Лоцман рассказывает, как prefab стал мейнстримом, почему они создают дома через браузер и как украинский бренд выстраивает репутацию производителя европейского уровня.

SCANDI была одной из первых компаний, которые вывели модульное жилье на украинский рынок.

— SCANDI были одной из первых компаний, которые начали производство модульных домов в Украине. Каким вы видите путь развития этой ниши за последние несколько лет и какую роль в этом сыграла ваша компания?

Рынок модульных домов в Украине за последние несколько лет прошел чрезвычайно динамичное развитие. В 2016—2017 годах, когда мы запускали SCANDI, prefab и модульное жилье были для украинского потребителя чем-то совершенно новым. На тот момент на рынке практически не было системных игроков. В основном были либо индивидуальные эксперименты, либо классическое каркасное строительство.

Сегодня рынок проходит очень интересную фазу. Его динамика четко читается: бум → демпинг → хаос → очищение → эра брендов.

После COVID-19 и на фоне войны интерес к модульному жилью в Украине вырос в разы. С одной стороны, это очень хорошо: prefab-технологии постепенно становятся мейнстримом. С другой — мы сейчас наблюдаем фазу «безудержного бума», когда рынок заполнили сотни любительских решений и «гаражных производств», которые предлагают дома «за 30 дней» — без сертификаций, без контроля качества и без понимания, как такие дома будут вести себя через несколько лет.

Именно здесь роль SCANDI принципиальная. Мы были одной из компаний, которые еще с 2016 года формировали этот рынок, как рынок ответственного, инженерного продукта.

У нас уже более 15 лет опыта в каркасном и prefab-строительстве. Только SCANDI реализовано более 1 300 стандартных решений домов, которые эксплуатируются в различных климатах, не считая коттеджных городков и индивидуальных проектов.

Люди покупают у нас не просто дом, они покупают проверенный временем стандарт. И именно это сегодня имеет самую большую ценность на рынке хаоса. SCANDI сегодня — это лидер рынка по качеству, опыту и технологичности. Мы не гонимся за самой низкой ценой. Наш продукт работает годами, и это дает клиентам уверенность в выборе. Мы создаем не дома, а систему, которая дает клиентам понятный продукт, бизнесу — масштабирование, а рынку — новые стандарты.

— В чем принципиальное отличие подхода SCANDI от классического строительства жилья?

SCANDI не строит, а создает новую арену в девелопменте — Digital Development. Мы — первая и единственная компания в Украине с полноценным онлайн-конфигуратором жилья. Клиент видит дом и финальную цену без скрытых доплат еще до подписания договора. От конфигурации до финальной цены, от выбора материалов до готовой документации. Дом SCANDI изготавливается четко в срок 60−90 дней, а монтаж осуществляется за 1−3 дня. Наш клиент выбирает не процесс, а готовый, проверенный продукт. Это принципиально новый подход к жилью. Наша задача — чтобы клиент не «строил», а выбирал готовое жилье нового поколения.

— Расскажите более подробно о Digital Development. SCANDI позиционирует себя как продуктовая digital-компания с производственной частью. Что это значит?

Мы создаем экосистему нового девелопмента, в основе которой три столпа.

Первый. R&D SCANDI, ДНК продукта. У нас есть собственная лаборатория в Германии, которая разрабатывает инженерные решения: стандартизация и сертификация; энергосберегающие и экологические решения; системы жизнеобеспечения и опций для будущего. Именно здесь формируется ДНК каждой модели SCANDI, как продуманного жилого продукта.

Второй. Производство. У нас есть производственные мощности в Украине и Германии, что позволяет контролировать качество на всех этапах, гарантировать соответствие европейским стандартам, и обеспечивать масштабируемость — производство готово к росту в 10 раз без потери качества.

Третий. Digital-платформа. Это то, что делает SCANDI уникальным, — собственная цифровая платформа и софт. 90% действий из классического строительства перенесено в браузер. Клиент видит, выбирает и конфигурирует дом онлайн. Все технические решения — прозрачные и понятные еще до покупки. Финальная цена фиксируется сразу, никаких «плавающих бюджетов», что привычно для рынка. Документация формируется автоматически, благодаря чему клиент экономит недели и месяцы времени.

Наш софт — это сердце новой модели продажи жилья. Именно благодаря digital-платформе SCANDI строит не «дома», а создает для клиента новый опыт выбора жилья — такой, как в современном e-commerce.

В итоге SCANDI — это триединая экосистема: лаборатория + производство + собственный софт, что позволяет не просто строить быстро, а создавать качественный, прозрачный и понятный продукт с цифровым опытом покупки.

— Модульные дома часто ассоциируются с временным жильем. Насколько такие дома комфортные, долговечные и готовы к полноценной жизни?

Во многих странах Европы — от Нидерландов до Австрии и Швеции — prefab-дома давно стали полноценным жильем. Это выбор людей, которые ценят свое время, ресурсы и влияние на окружающую среду. Prefab — это больше, чем технология быстрого строительства. Это современная культура ответственного отношения к материалам, минимизация строительных отходов, снижение углеродного следа.

В SCANDI мы разделяем эти ценности: создаем жилье, которое дает людям свободу — быстро заехать в свой новый дом, и одновременно уважает ресурсы планеты.

Могу это подтвердить и на собственном опыте. Я более 7 лет прожил в SCANDI 5 под Киевом. Это дом, в котором рождались мои дети, где мы праздновали дни рождения, переживали зимы без света, греясь у камина. И каждый день — это настоящая жизнь в настоящем доме. Не проект, не компромисс, не временное решение. Просто дом. Уже с первого дня он был готов к жизни. Зима -20°C, лето +30°C — комфортно всегда.

Сегодня в SCANDI мы видим ту же самую историю у сотен клиентов в Украине и Европе. Люди хотят не просто квадратные метры. Они хотят качественное пространство для жизни. Хотят заехать в свой дом без бесконечных ремонтов и лишних затрат времени и сил. Хотят жить в пространстве, которое уважает их время и уважает окружающую среду. Именно это и является философией SCANDI.

— Около 30% ваших заказов — из Европы. Почему европейцы доверяют украинскому производителю и какие стандарты качества вы обеспечиваете для этого рынка?

Да, около 30% наших модульных домов SCANDI поставляются на рынок Европейского Союза — в первую очередь в Германию, Нидерланды, Австрию, Данию и Швецию. И это не случайность.

Изначально SCANDI создавалась не просто как производитель модульных домов. Мы строим компанию с европейским ДНК. Это касается не только технологий или качества. Это — о репутации, доверии, ответственности перед клиентом. Мы глубоко разделяем философию европейского подхода к жилью: устойчивое развитие, энергосбережение, честная цена, открытые процессы. И мы не делаем продукт «для экспорта» — мы делаем продукт, который органично встраивается в культуру европейских рынков. Но самое важное — это то, как мы мыслим, как компания. Мы строим долгосрочное доверие. Мы ставим клиента в центр процесса — от первого клика в конфигураторе до последнего гвоздя на монтаже. Мы не обещаем больше, чем можем дать, и всегда выполняем обязательства.

Именно поэтому европейские клиенты выбирают SCANDI: потому что видят в нас зрелую культуру производителя, который играет по европейским правилам и с европейским качеством бизнеса. Для нас это — не о географии, это об идентичности.

— Насколько доступны модульные дома сегодня для украинских семей? Из чего складывается цена, и возможно ли финансирование или рассрочка?

Сегодня модульные дома SCANDI становятся все более доступными для украинских семей. Мы сознательно разработали линейку моделей, где есть решения от 1 миллиона гривен. И это — полностью готовые prefab-дома с двумя спальнями, кухней-гостиной, санузлом и современным дизайном.

В отличие от классического строительства, где бюджет часто «размывается» в процессе, у модульного дома SCANDI фиксированная цена, которую клиент видит еще на этапе конфигурации. Это позволяет реально планировать расходы и избегать сюрпризов.

Отдельно клиент может выбрать дополнительные опции (солнечные панели, кондиционирование, smart-системы и т. д.) через наш онлайн-конфигуратор SCANDI — это еще одна уникальная возможность построить свой дом за 10 минут онлайн.

Что касается финансирования, то мы сотрудничаем с банками и кредитными союзами. Мы уверены, что доступный модульный дом в Украине — это не миф, а реальная альтернатива классическому жилью. И SCANDI работает именно для того, чтобы дать украинским семьям качественное, быстрое и прозрачное решение, без компромиссов в комфорте.

— Кто ваш типичный клиент сегодня: молодые семьи, переселенцы, бизнес или, возможно, рынок глэмпингов и офисных пространств?

Наши клиенты — это люди, которые выбирают не просто квадратные метры, а идею, стиль, философию жизни. SCANDI — это уже давно не просто дом. Это бренд, который символизирует современный подход к жилью: свободу, простоту, умный дизайн и новую эстетику пространства.

Мы видим это ежедневно: люди покупают SCANDI, потому что хотят именно SCANDI. Это уже стало модным, это часть новой культуры. И для нас это самая большая ценность.

Наши классические модели остаются бестселлерами. Но сейчас мы видим сильный рост именно в комфорт-классе — и поэтому выводим в фокус модели типа Double Comfort. Это компактный, стильный, энергоэффективный дом, который подходит как для жизни, так и для бизнеса. И что важно — это тот формат, который максимально соответствует ценностям современного человека.

Нас выбирают:

  • молодые семьи, которые хотят жить в стильном, технологическом пространстве;
  • предприниматели, которые создают глэмпинги, новые форматы туризма и хотят работать с брендом, которому доверяют клиенты;
  • переселенцы и люди, которые ценят время и хотят качественный дом уже сейчас — и с правильным именем на фасаде.

Рынок меняется. Но для нас главное, что SCANDI стало частью новой культуры жилья. И мы видим, как это работает: когда люди хотят не просто дом, они хотят именно SCANDI.

— Расскажите больше о R&D, вашей лаборатории в Германии: что именно там разрабатывается и как это влияет на качество домов?

R&D — это сердце SCANDI. Наша лаборатория находится в Германии и это не случайно, потому что это страна с самыми высокими требованиями к строительству. Но лаборатория — это не только о сопромате или сертификации. Это стратегический центр, где мы формируем подход к девелопменту нового поколения. Здесь мы создаем продукты, которые не просто соответствуют нормам, а задают новые стандарты качества, экологичности и цифровой интеграции в жилье.

Для нас это не о том, чтобы пройти очередной сертификационный барьер. Это о репутации, о культуре бренда, о доверии. Мы строим международный эталонный продукт, и лаборатория в Германии позволяет нам каждый день подтверждать эту амбицию.

— Какие новые продукты или функциональности вы планируете запустить в ближайшее время?

Если честно, мы уже не мыслим себя как компания о строительстве или даже о производстве. SCANDI — это о digital-девелопменте. О новой культуре создания и покупки жилья. Мы меняем рынок: наши клиенты конфигурируют дома в браузере, получают готовые модели со всеми инженерными решениями, видят финальную цену, запускают процесс производства фактически одним кликом. Это уже не о планах архитектора на бумаге. Это архитектура, которая работает в браузере, — и это уже реальность.

Именно в этом направлении мы сейчас инвестируем больше всего. Мы создаем не просто новые модели домов, а новый цифровой стандарт в девелопменте. Где скорость, качество, дизайн и соответствие нормам сочетаются в одном процессе — от первого клика до готового жилья.

— Что бы вы посоветовали человеку, который впервые задумался о модульном доме — с чего начать и на что обратить внимание при выборе компании?

Первое, что я всегда советую людям, — понять для себя, нужен ли вам вообще дом, как формат жизни. Не модульный, не каркасный — просто дом. Потому что дом — это не только комфорт и пространство. Это и ответственность, и постоянный труд: территория, коммуникации, уход. Если вы к этому готовы — тогда можно переходить к выбору формата.

Второе — приехать и увидеть дом в реальной жизни. Не выбирать только по рендерам или в Инстаграме. Походите по выбранной модели, почувствуйте пространство, посмотрите на высоту потолка, на фактуру дерева, на окна — это важно. Иногда люди мечтают об определенном доме, а в реальности их стиль жизни или ожидания немного другие.

Третье — реалистично оценить продукт. Я всегда честно говорю: SCANDI — это не идеальный дом. Идеального нет, потому что идеально — это всегда индивидуально. Это стандартный продукт, но качественный, теплый, энергоэффективный, с продуманной архитектурой. Если вам нужно что-то полностью уникальное — для этого существуют индивидуальные проекты. Если же вы хотите получить надежный дом без лишних рисков и понятных границ бюджета — тогда модульный дом SCANDI может быть именно вашим решением.

Эти советы, по моему мнению, помогут избежать разочарований и сделать покупку, которая действительно принесет радость.

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