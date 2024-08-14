Спрос падает, цены растут: что происходит на рынке недвижимости

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2024, 17:00 Читати українською

Спрос падает, цены растут: что происходит на рынке недвижимости

Несмотря на уменьшение интереса от потенциальных покупателей, цена на квартиры в новостройках растет. При этом стоимость жилья на вторичном рынке в большинстве областей падает. Что происходит на рынке и какие сейчас цены на жилье, «Минфину» рассказали эксперты маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

Несмотря на уменьшение интереса от потенциальных покупателей, цена на квартиры в новостройках растет.

Первичный рынок

Предложение

По состоянию на конец июля 2024 года в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самые активные застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%. В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларе, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный. Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.

Спрос

Проанализировав данные по поисковым запросам на маркетплейсе DIM.RIA, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц к месяцу, так и при сравнении текущих данных с информацией за предыдущий год. Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).

Вторичный рынок

Предложение

В июле на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях. Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

Цены

Средняя стоимость, указанная владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины. Рост, по сравнению с июнем, произошел только в пяти областях, наиболее существенный — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно). Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — в Черкасской области. Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 года стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс.

В масштабе года стоимость, указываемая владельцами жилья в объявлениях о продаже, в основном росла.

Стоит отметить, что в областях, где идут активные боевые действия, или территории которых были или являются временно оккупироваными, цены в объявлениях существенно колеблются. В менее спокойных районах цены на жилье обычно существенно ниже, и это может сказываться на общей статистике в области. Так, в пределах Харьковской области в Изюмском районе есть предложения двухкомнатного жилья за $6 тыс., тогда как в Харьковском районе средняя цена за такое жилье составляет $40 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке в столице колеблется, в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском — $49,4 тыс. Средние по стоимости районы — Днепровский и Дарницкий: цены за однокомнатное жилье в среднем составляют $83,1 — $84,8 тыс.

Интерес

По сравнению с июлем 2023 года, интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес несколько оживился и вырос в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3−8%.

Если сравнивать количество объявлений, опубликованных на маркетплейсе в июле, и количество отзывов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Винницкая и Львовская области. Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости значительно выше: в Винницкой области соотношение количества объявлений к отзывам составляет 1:16, во Львовской — 1:17. Киев демонстрирует сбалансированную ситуацию с незначительным преимуществом предложения — добавленных объявлений на 10% больше, чем отзывов. Похожая картина в Одесской области, однако там предложение превышает спрос примерно на 30%.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды в течение июля количество предложений росло в основном в центральных и западных областях Украины. В Киевской области количество новых объявлений уменьшилось на 13%, по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики зафиксировали наиболее существенный спад количества предложений по аренде жилья в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях (-61%, -58%, -54%).

Цена

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в июле дороже всего обойдется в столице — в среднем 18 тыс. грн. Однако цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9 498 грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 463 грн на Печерске. Следующее место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область (15 268 грн), которая в июле обошла Полтавскую и Львовскую. За последний месяц самое заметное удорожание аренды жилья произошло в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Интерес

Опираясь на данные о поисковых запросах в разделе аренды, аналитический центр DIM.RIA отмечает спад спроса в июле почти во всех областях Украины, увеличение — только в Одесской, Черновицкой и Черкасской областях. Сравнивая данные год к году, у посетителей маркетплейса снижался интерес к аренде во всех областях Украины.

Читайте также: Елена Шуляк: Долгострои перестроят под социальное жилье

Спрос все же превышает предложение почти во всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и отзывов в июле больше всего отличается в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Одесской областях. В Киеве на каждое объявление приходится в среднем более трех отзывов, в Винницкой области — 41, Днепропетровской — 8, во Львовской — 7, в Тернопольской — 26, в Одессе на каждое объявление находится 32 заинтересованных пользователя. Приблизительно на одном уровне предложение и спрос находятся только в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами