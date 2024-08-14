Спрос падает, цены растут: что происходит на рынке недвижимости

Несмотря на уменьшение интереса от потенциальных покупателей, цена на квартиры в новостройках растет. При этом стоимость жилья на вторичном рынке в большинстве областей падает. Что происходит на рынке и какие сейчас цены на жилье, «Минфину» рассказали эксперты маркетплейса недвижимости DIM.RIA .

Первичный рынок

Предложение

По состоянию на конец июля 2024 года в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самые активные застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%. В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларе, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный. Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.

Спрос

Проанализировав данные по поисковым запросам на маркетплейсе DIM.RIA, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц к месяцу, так и при сравнении текущих данных с информацией за предыдущий год. Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).

Вторичный рынок

Предложение

В июле на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях. Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

Цены

Средняя стоимость, указанная владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины. Рост, по сравнению с июнем, произошел только в пяти областях, наиболее существенный — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно). Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — в Черкасской области. Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 года стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс.

В масштабе года стоимость, указываемая владельцами жилья в объявлениях о продаже, в основном росла.

Стоит отметить, что в областях, где идут активные боевые действия, или территории которых были или являются временно оккупироваными, цены в объявлениях существенно колеблются. В менее спокойных районах цены на жилье обычно существенно ниже, и это может сказываться на общей статистике в области. Так, в пределах Харьковской области в Изюмском районе есть предложения двухкомнатного жилья за $6 тыс., тогда как в Харьковском районе средняя цена за такое жилье составляет $40 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке в столице колеблется, в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском — $49,4 тыс. Средние по стоимости районы — Днепровский и Дарницкий: цены за однокомнатное жилье в среднем составляют $83,1 — $84,8 тыс.

Интерес

По сравнению с июлем 2023 года, интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес несколько оживился и вырос в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3−8%.

Если сравнивать количество объявлений, опубликованных на маркетплейсе в июле, и количество отзывов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Винницкая и Львовская области. Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости значительно выше: в Винницкой области соотношение количества объявлений к отзывам составляет 1:16, во Львовской — 1:17. Киев демонстрирует сбалансированную ситуацию с незначительным преимуществом предложения — добавленных объявлений на 10% больше, чем отзывов. Похожая картина в Одесской области, однако там предложение превышает спрос примерно на 30%.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды в течение июля количество предложений росло в основном в центральных и западных областях Украины. В Киевской области количество новых объявлений уменьшилось на 13%, по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики зафиксировали наиболее существенный спад количества предложений по аренде жилья в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях (-61%, -58%, -54%).

Цена

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в июле дороже всего обойдется в столице — в среднем 18 тыс. грн. Однако цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9 498 грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 463 грн на Печерске. Следующее место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область (15 268 грн), которая в июле обошла Полтавскую и Львовскую. За последний месяц самое заметное удорожание аренды жилья произошло в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Интерес

Опираясь на данные о поисковых запросах в разделе аренды, аналитический центр DIM.RIA отмечает спад спроса в июле почти во всех областях Украины, увеличение — только в Одесской, Черновицкой и Черкасской областях. Сравнивая данные год к году, у посетителей маркетплейса снижался интерес к аренде во всех областях Украины.

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Спрос все же превышает предложение почти во всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и отзывов в июле больше всего отличается в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Одесской областях. В Киеве на каждое объявление приходится в среднем более трех отзывов, в Винницкой области — 41, Днепропетровской — 8, во Львовской — 7, в Тернопольской — 26, в Одессе на каждое объявление находится 32 заинтересованных пользователя. Приблизительно на одном уровне предложение и спрос находятся только в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.