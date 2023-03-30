6% годовых в валюте: стоит ли сейчас вкладывать в украинскую землю

Несмотря на войну, эксперты называют 2023 год уникальным, с точки зрения инвестиций в землю. Как инвестировать в этот актив, чтобы получить самый большой профит и минимизировать риски, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

5 причин вкладываться сейчас в землю

Инвестировать в землю сейчас выгодно. В ее пользу играют несколько значимых факторов.

Во-первых, земля — это возобновляемый актив, его невозможно полностью уничтожить. Конечно, если участок находится в зоне активных боевых действий, это может отрицательно сказаться на его качестве. Однако, после тщательной проверки по разминированию и очистке почвы, землю быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки. Да, это не дешево, эксперты оценивают очистку одного га в 40−50 тыс. грн, однако, так или иначе, даже эта земля, в конечном итоге, оправдает инвестиции.

Во-вторых, земля — стабильный и надежный актив. Вопреки войне, агросектор остается локомотивом украинской экономики. Общий экспорт товаров и услуг в 2022 году составил $60,3 млрд, из них 35%, почти $21 млрд, приходится на агросектор. Это при том, что ситуация с зерновым коридором непростая и есть ограничения на вывоз продукции.

Учитывая значение агросектора для украинской экономики, государство всегда активно его поддерживало, в частности, широкими программами по кредитованию. Эта практика будет продолжаться и дальше.

В-третьих, низкая конкуренция. В настоящее время рынок земли работает с ограничениями. Он открыт только для физических лиц, которым разрешено приобретать сельскохозяйственную землю (не более 100 га).

Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 2 марта 2023 года за весь период работы рынка земли заключено более 153 тыс. земельных соглашений с площадью более 344 тыс. га. Хотя потенциал значительно больше: по оценкам аналитиков, на рынок могло бы выйти более 28 млн га. Впрочем, владельцы земли не спешат с продажей, они ждут момента, когда на рынок зайдет крупный капитал и стоимость гектаров вырастет. А это произойдет уже в скором времени — с 1 января 2024 года покупать землю смогут юрлица, причем в количестве до 10 тыс. га.

Это время и станет точкой роста, поскольку увеличится спрос на землю, увеличится конкуренция и цена земли резко пойдет вверх. Соответственно, выиграет тот, кто зайдет до 2024 года, именно у них будут самые высокие показатели доходности от роста цены на землю.

В-четвертых, прослеживается четкая тенденция роста цен на землю. По данным Минагрополитики, в январе 2023 года средняя цена на га земли составляла 52 462 грн (по курсу НБУ — $1 434). Выше всего оценивались участки в Ивано-Франковской области — 167 900 грн (около $4 600), Львовской — 128 143 грн (около $3 500), Киевской — 74 573 грн ($2 040). Самая дешевая пашня продавалась в Сумской области — 10 530 грн ($288), в Черниговской области — 17 500 грн ($470), на Волыни — 19 740 грн ($540).

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Сейчас у инвестиций в землю низкий порог входа. По сути, это стоимость одного участка. Но не так важна цена на сегодняшний день, как ее будущая динамика. Если провести аналогию с европейскими рынками, то земля за 10 лет после открытия рынка росла даже до более чем 450%. А учитывая выгодное географическое расположение Украины, благоприятный климат и главное — плодородные почвы, потенциал у нас значительно выше.

То есть сейчас в Украине стоимость земли фактически «на дне», и инвесторы могут ее приобрести максимально дешево, чтобы максимально заработать.

И, в-пятых, украинский агросектор является экспортоориентированным — инвестируя в него, можно получать свои доходы в валюте. В условиях девальвации гривны, это большой плюс, который позволяет оградить свои сбережения от обесценивания, еще и заработать.

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Как купить землю

Чтобы получать с актива деньги, нужно, прежде всего, его купить. Вариантов несколько:

Маркетплейс. По сути, это стоковый магазин. Сюда чаще всего попадают участки, которые не заинтересовали агрокомпании. На маркетплейсе можно найти хорошие предложения, но нужно четко понимать, что искать и что покупать.

Выбор участка — задача не из простых. Оно требует проверки на трех уровнях:

аграрном — аудит участка, оценка его местонахождение, качества почв, как их используют, и т. п. ;

; юридическом — проверка права собственности, запрета и ограничения, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями;

финансовом — проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста.

Пройти все эти этапы самостоятельно человеку, далекому от аграрной сферы, практически нереально. И даже если хорошо разбираться в этой теме, придется потратить немало сил и времени. То есть этот вариант приемлем не для всех, поскольку приближен к максимально активному инвестированию.

Брокер. Это профессиональный участник рынка, у которого есть банк предложений. Брокер зарабатывает на комиссии от продаж. Но его минус в том, что, после оформления сделки, ему абсолютно не интересна дальнейшая судьба ни участка, ни инвестора. То есть все взаимодействия с арендаторами или с последующей продажей актива будут головной болью собственника земли.

Управляющая компания. Это оптимальный вариант для пассивного инвестирования. Сотрудничество с управляющей компанией избавляет инвестора сразу от нескольких рисков.

Во-первых, она выбирает самые лучшие участки под управление, ведь ее доход зависит от прибыли инвестора. Во-вторых, управляющая компания полностью берёт на себя взаимодействие с арендаторами, ведет переговоры об увеличении стоимости аренды, решает проблемные вопросы. В-третьих, обеспечивает инвестору гарантированный доход в любых условиях. И наконец, условия выхода из инвестиции — наиболее приемлемые. Компания получает процент от прибыли инвестора, и она заинтересована в продаже земельного участка по самой высокой цене.

Здесь главное — выбор управляющей компании. Прежде всего, следует обратить внимание на ее финансовые показатели, земельный банк, деловую репутацию, как она выполняет свои обязательства и насколько профессиональный уровень оказывает в сопровождении сделок.

Пока управляющих компаний в Украине немного. Одним из таких профессиональных партнеров на рынке земли выступает «Твое коло». За 2022 год инвесторы компании получили доход от аренды около 4 млн грн. Условия инвестирования в землю в «Твоем коле» следующие:

Минимальная инвестиция — стоимость участка. Практика показывает, что от 4−5 тыс. долларов.

Гарантированная годовая прибыльность — от 6%. Она может увеличиваться, в зависимости от определенных факторов.

Прогнозируемая годовая прибыльность — до 25%. Сюда закладывается доход не только от аренды, но и от дальнейшей капитализации.

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Акции украинских компаний

Ряд украинских аграрных холдингов представлен на международных фондовых рынках. Например, на Варшавской фондовой бирже можно купить акции таких компаний, как Кернел (хотя эта компания готовится к делистингу), Астарта, ИМК, Овостар Юнион, Агротон, Милкиленд и KSG Agro.

В этом случае основной доход инвестор получает за счет увеличения стоимости акций. Плюс некоторые компании выплачивают дивиденды, как правило, они низкие — 3,6%. Порог входа может быть разным — от 10 тыс. грн и до миллионов.

В целом, акции украинских компаний на международных рынках достаточно волатильные. Как показывает практика, они могут как резко вырасти в цене, так и упасть. После начала войны акции всех агрокомпаний на Варшавской бирже рухнули.

Скажем, бумаги МХП подешевели с 8,5 до 3,36 польских злотых. То же произошло с акциями Кернел, которые до войны котировались по 14 злотых, а затем резко упали до 3,814 злотых. Это объясняется большой эмоциональной составляющей в позиции инвесторов. Инвесторы не верили в агрохолдинги и хотели избавиться от их акций. Соответственно, стоимость акций сильно упала, и это очень болезненно сказывается на компаниях.

Так будет не всегда, ведь потенциально сектор и компании вместе с ним будут расти.

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Корпоративные облигации

Некоторые агрохолдинги выпускают корпоративные облигации. Корпоративные облигации — это фактически долговые расписки с фиксированной доходностью. Компании берут взаймы средства инвесторов и обязуются выплатить проценты по займу и на определенную дату вернуть долг.

В то же время, выбирая такой способ инвестиций, необходимо учитывать: облигации обеспечивают только фиксированный доход без права вмешательства в компанию. И если ваш агрохолдинг обанкротится, то ни на какую компенсацию рассчитывать не стоит.

Инвестиционные фонды

Инвестировать в аграрный сектор можно через инвестиционный фонд. В Украине их несколько, в основном они небольшие. Что для них характерно — низкий порог входа — от 1 тыс. грн, но, с точки зрения целесообразности, лучше рассматривать от 10 тыс. грн. Кроме того, инвестируют в гривнах и автоматически идет налогообложение по ставке 9%.

В качестве примера — Первый украинский аграрный фонд. Среди его плюсов — работает в западноукраинских областях, адекватный земельный банк около 1,5 тыс га. Летом капитализация была около $2 млн. Вся земля в аренде.

Порог входа — от 1 тыс. грн. Минимальный лот для входа в Фонд — 1 акция. У инвесторов есть 2 источника доходов: дивиденды и удорожание акций в результате роста стоимости агрокомпаний. Как декларируют в Фонде, два источника позволяют обеспечивать среднюю доходность до 60% годовых.

При инвестировании в Фонд следует учитывать несколько моментов. Прежде всего, какой он — закрытый, открытый, диверсифицированный или нет. Это обуславливает большое количество финансовых и юридических нюансов. Но для инвестора это принципиально, поскольку может повлиять на порог входа. Далее следует обратить внимание на ликвидность — то есть условия выхода из инвестиций.

Также стоит проконсультироваться с юристами, как выгоднее заходить в фонд — как физическое или юридическое лицо.

Смежные сферы

Инвестировать в агросектор можно, так сказать, косвенно, то есть вкладывать средства в сферы, близкие к агросектору. Популярным направлением, в частности, являются инвестиции в логистические компании, перевозчиков зерна. Это особенно актуально сейчас, когда Украина ограничена зерновым коридором и вывоз преимущественно происходит через автодороги, железную дорогу, судоходство. Здесь порог входа высокий — старт от 300 тыс. грн и выше.

Другое направление — агродроны, которые использовались в сельском хозяйстве для обработки полей. Порог входа значительно ниже — от 30 тыс. грн.

Такие инвестиции нуждаются в постоянной вовлеченности в процесс, поскольку ситуация быстро меняется и нужно отслеживать тенденции.

P. S. Приглашаем вас поучаствовать в исследовании «Минфина»: как инвестируют украинцы во время войны. Ссылка на опрос https://forms.gle/DqM1Dx2sxdu41yYdA.

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