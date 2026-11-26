В предыдущем туре сошлись депозит и криптовалюта. Похоже, нестабильность крипты изрядно подорвала ее популярность среди нашей аудитории. По результатам голосования депозит победил с разгромным счетом, набрав 65% голосов против лишь 35% у крипты.

Таким образом, в полуфинал уверенно проходит депозит. И теперь мы определим, кто составит ему конкуренцию на следующих этапах Чемпионата.

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость украинцы традиционно выбирают из-за их понятности и надежности. Купив «метры», новый владелец может увидеть свою квартиру или дом и буквально прикоснуться к ним. Кроме этого, владение недвижимостью не зависит от банков, брокеров или криптобирж — инвестор является единственным и полноправным владельцем, который самостоятельно распоряжается недвижимостью.

Также значительное преимущество заключается в том, что инвестор может получать пассивный доход от аренды недвижимости, а при желании всегда может использовать ее для собственных нужд — жить в квартире или подарить ее детям. В то время как валютные сбережения дополнительного дохода не генерируют.

Исторически недвижимость остается одним из активов, способных увеличивать свою стоимость в долгосрочной перспективе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), на протяжении примерно столетия реальные цены на жилье в 14 развитых странах мира выросли в среднем в шесть раз, даже с учетом инфляции.

Похожую долгосрочную тенденцию можно проследить и в Киеве. По исторической статистике агентства недвижимости «Благовест», которую ранее анализировал «Минфин», в 2000 году средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляла $410, а в 2025-м — уже $2130. В 2000 году за $10 тыс. можно было купить около 24 «квадратов» жилья в столице. В 2025-м за те же $10 тыс. — менее 5 «квадратов». То есть инвестор, который тогда вложил деньги в недвижимость, увеличил капитал более чем в пять раз, а тот, кто хранил наличные, не только не заработал, но и потерял часть их реальной стоимости. В то же время рост не был непрерывным: после ценового пика 2008 года рынок пережил длительные периоды падения, в частности, снижение наблюдается и сейчас, в 2026 году.

Отношение к недвижимости несколько изменилось из-за войны, ведь добавились риски ее повреждения, уничтожения, а во многих городах — оккупации. В этих условиях рынок демонстрирует разнонаправленные тенденции.

По данным ЛУН за октябрь-ноябрь этого года, украинский рынок жилья раскололся на два полюса: западные регионы (Львов, Ужгород, Ивано-Франковск) работают как растущий рынок. Медианная цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке Львова достигла $75,5 тыс. (+14% в долларах за год), в Ужгороде — $68,5 тыс. (+12%). Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде подскочила до 32−36 тыс. грн/мес., во Львове — до 24,8−25,3 тыс. грн/мес.

В то же время Киев и центрально-восточные города живут в режиме сдержанного спроса и временного падения из-за давления факторов безопасности. В столице медианная цена 1-комнатной квартиры в объявлениях держится около $67 тыс., однако реальные сделки закрываются в среднем по $57 тыс. Медианная аренда «однушки» в Киеве закрепилась на уровне 15−17 тыс. грн/мес. Правда, как объясняют эксперты, изменение цены на конкретные объекты может существенно отличаться от общей тенденции. Важное значение имеют район расположения, обеспечение дома генератором, автономность отопления и т. д.

Среди недостатков недвижимости можно отметить в первую очередь высокий порог входа в десятки тысяч долларов. Кроме этого, для инвесторов квартира часто становится второй работой: они вынуждены самостоятельно делать ремонт, покупать мебель, искать арендаторов, решать их текущие проблемы и т. д.

Избежать этих трудностей можно благодаря инвестициям в недвижимость через REIT-фонды. Это популярный инструмент во всем мире, который набирает популярность и в Украине. Такие фонды аккумулируют средства большого количества розничных инвесторов и вкладывают их в недвижимость. Это может быть как жилье, так и коммерческие объекты. Далее такие фонды самостоятельно управляют недвижимостью, а средства от аренды выплачивают инвесторам в виде дивидендов. Кроме этого, если растет цена недвижимости, то дорожают и сертификаты, которые инвестор затем сможет продать в соответствии с условиями фонда. Таким образом, как и в случае с традиционной недвижимостью, инвестор имеет два источника дохода.

Как работает такой механизм в Украине, рассмотрим на примере инвестиционной компании S1 REIT, которая предлагает фонды жилой и коммерческой недвижимости.

Для примера — фонд S1 ВДНГ. Инвесторы вложили средства в современный доходный дом S1 ВДНГ возле метро «Выставочный центр». «Первичная продажа сертификатов завершена, но фонд продолжает ежемесячно выплачивать дивиденды от арендного дохода. Запланированная доходность фонда составляет 8,2% годовых в долларах. Но в прошлом году она превысила прогноз — по итогам 2025 года общая доходность составила 16,9% в долларах и 20,5% в гривне: 8,4% годовых обеспечила сама аренда, остальное — рост стоимости недвижимости. За последние 12 месяцев, с ноября 2025-го по октябрь 2026 года, фактическая годовая доходность фонда по формуле IRR составила 15,3% в долларах и 25,1% в гривне», — рассказывают в компании.

Более высокую, чем запланированная, доходность демонстрировали другие фонды S1 REIT: 9,6% годовых в долларах — S1 Obolon (также доходный дом) и 11,5% — S1 Plaza Позняки, позволяющий инвестировать в новый торговый центр.

Одно из преимуществ таких инвестиций заключается в том, что инвестор не должен самостоятельно заниматься управлением недвижимостью. Поиск арендаторов, ремонт, уборка — все это ответственность управляющей компании.

Кроме этого, как отмечают в S1 REIT, фонды позволяют существенно снизить порог входа в недвижимость, инвестиции начинаются от 1000 грн. «Средняя первая инвестиция в фонд S1 ВДНГ составляет 130,5 тыс. грн. Инвестор становится совладельцем крупной доходной недвижимости, с которой сам никогда бы не справился: доходного дома или торгового центра. А для тех, кто все же мечтает о собственной недвижимости, мы создали отдельный инструмент. Фонд S1 Позняки позволяет постепенно накапливать капитал: инвестор докупает сертификаты в своем темпе, а затем может направить средства от их продажи на покупку апартамента. То есть деньги работают, пока человек копит на жилье», — отмечают в компании.

Валюта

По оценкам Нацбанка, вне банков украинцы хранят валюту на $117,6 млрд, и эта сумма продолжает расти: только за первые 9 месяцев этого года наши соотечественники докупили «под матрас» $5,7 млрд. Традиционно украинцы выбирают преимущественно доллары — около 75−85% всех валютных сбережений. Почти вся остальная часть этих денег — евро, а другие валюты находятся в пределах статистической погрешности.

Для сравнения, все средства украинцев на банковских счетах (то есть в целом как депозиты, так и деньги на картах) составляют 1,78 трлн грн, отмечают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. В долларовом эквиваленте это меньше $40 млрд.

Таким образом, старая добрая валюта под матрасом остается одним из главных инструментов сохранения средств. Главная причина такой любви к доллару и евро — регулярные падения гривны, которая до нынешнего курса примерно 45 грн/$ докатилась со стартовой позиции в 1,76 в 1996 году. Другими словами, тогда $1 тыс. можно было обменять на 1760 грн, а сейчас — примерно на 45 тыс. грн. В целом стоимость гривны снизилась по отношению к доллару примерно в 25 раз.

Конечно, все понимают, что спрятанная валюта не приносит никакой прибыли. Но многие наши соотечественники воспринимают снижение курса гривны как вариант заработка. Мол, если год назад $1 тыс. купил за 42 тыс. грн, а сейчас могу продать за 45 тыс. грн, значит, 3 тыс. грн удалось заработать.

В последние годы доходность гривневых ОВГЗ и даже депозитов превышала девальвацию. Поэтому выгоднее было бы сначала воспользоваться гривневым инструментом, а затем купить валюту. Однако никто не знает, когда может произойти очередной обвал гривны, поэтому не все готовы так рисковать.

Также среди преимуществ валюты — высокая ликвидность: она всегда под рукой, и ее легко обменять или в отдельных случаях даже расплатиться ею. Кроме этого, она легкая и не занимает много места, ее можно спрятать или перевозить.

В то же время, помимо гривневой, существует и долларовая инфляция. Она хотя и существенно меньше, но также год за годом снижает покупательную способность валюты. Если мы уже упоминали о 1996 годе, то с того времени средняя инфляция в США составляла 2,59%. Это означает, что покупательная способность приобретенных в то время $1 тыс. снизилась примерно на 53%. Другими словами, из тысячи у вас, можно сказать, «осталось» $470, даже если все купюры целы.

Конечно, немало людей, которые предпочитают инвестиции «под матрас», понимают эту тенденцию, но воспринимают валюту как необходимый и гарантированный финансовый резерв. А постепенное таяние средств из-за инфляции — это необходимая плата за удобство и курсовые гарантии.

Теперь, когда вы знаете о ключевых преимуществах и недостатках каждого из инвестиционных инструментов, голосуйте, какому из них лично вы отдадите предпочтение.