Налог на недвижимость 2026 года: кто платит, как считается и что делать если сумма неправильная

До 1 июля налоговая должна была разослать сообщение о налоге на недвижимость 2026 года. И сразу два лагеря: одни уверены, что если письмо не пришло — платить не надо. Другие паникуют от суммы, которая кажется ошибкой. В юридической компании YANKIV разобрали все по существу: кто платит, сколько, где проверить и что делать, если сумма неправильная.

Кто вообще платит — и кто имеет льготу

Платят не все. Согласно статье 266.4.1 Налогового кодекса налогооблагаемая база уменьшается на льготную площадь:

квартира — льгота 60 кв.м

дом — льгота 120 кв.м

квартира + дом одновременно — общая льгота 180 кв.м

То есть, если ваша квартира до 60 кв.м — налога нет вообще. Если квартира 80 кв.м — налог считается всего в 20 «лишних» метрах сверх льготы, а не за всю площадь.

Если вы владелец только доли — платите исключительно за свою долю.

Как считается сумма: главный нюанс с годом

Ставку налога устанавливает местный совет, но есть законодательный потолок — не более 1,5% минимальной заработной платы за каждый лишний квадратный метр.

И здесь главная неразбериха, на которой ошибаются все: хотя платим в 2026 году, налог считается за 2025 год. Поэтому берется минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2025 — 8 000 грн.

Не путайте годы. Новая минималка 2026 года — 8 647 грн — применится только к налогу за 2026 год, который будете платить только в 2027-м.

Максимальная ставка в 2026 году: 8000×1,5% = 120 грн за каждый лишний метр в год.

Пример расчета. Квартира в Киеве, 80 кв.м, ставка максимальная — 120 грн. Из 80 вычитаем льготных 60, остается 20 метров. 20×120 = 2 400 грн в год.

Подставьте свои цифры — формула та же.

Где найти ставку именно в вашем обществе

Ставка зависит от решения местного совета и может составлять от 0,5% до 1,5%. Чтобы найти точную ставку:

Гуглите сайт ДПС Украины ставки налогов и сборов.

Переходите на официальную страницу ДПС.

Выберите свою область → для физических лиц → налог на имущество, отличное от земельного участка.

Загрузите сводную таблицу ставок — там будет ставка по вашему типу недвижимости.

Налог на роскошь: отдельная доплата

Для владельцев большого жилья есть дополнительная доплата. Если квартира свыше 300 кв.м или дом свыше 500 кв.м — начисляется еще 25 000 грн в год за каждый такой объект. Это сверх стандартного налога за лишние метры, а не вместо него.

Типичные ошибки и мифы — ответы на ваши вопросы

«Не пришло письмо — не плачу»

Это самая распространенная и опасная ошибка. Обязанность уплатить налог на недвижимость возникает от того, что недвижимость в вашей собственности — а не от того, что вы получили или не получили письмо.

Согласно пункту 42.4 НКУ, налоговое уведомление-решение (НУР) направлено в ваш электронный кабинет, считается врученным — даже если вы туда не заходили. Поэтому не ждите бумажный конверт: бумага может потеряться, а обязанность уплатить — нет.

«Квартира 45 метров, чему что-то насчитали»

По закону — не должно. Но на практике ГНС иногда начисляет с ошибкой: неправильная площадь, старый адрес, лишний владелец. Поэтому сумму всегда проверяйте, не платите вслепую.

«Продал квартиру, а налог все равно пришел»

Классическая обстановка. Данные в реестрах обновляются с задержкой, поэтому начисления могут прилететь на уже проданную недвижимость. Решается через сверку — о ней ниже.

«Проигнорирую и забудется»

Не забудется. Налоговая имеет право взыскать долг принудительно и насчитать три года назад. А если вы плательщик единого налога — долг по налогу на недвижимость может стать основанием для аннулирования упрощенной системы.

Когда и как приходит НУР

НУР за 2025 год налоговая должна быть направлено до 1 июля 2026 года. Но на практике письмо может прийти и позже. Большинство сообщений посылается по Укрпочте — и они могут просто не дойти.

Поэтому не ждите — самостоятельно проверяйте Электронный кабинет или «Вчасно.Звіт». Там видны как сами начисления, так и письма от налоговой.

Алгоритм: где проверить и как оплатить

Шаг 1. Заходите во «Вчасно.Звіт» или Электронный кабинет ДПС — там в разделе сообщений найдете НУР по форме Ф.

Шаг 2. Проверяйте состояние расчетов — раздел «Налоги» покажет, есть ли начисления и нет ли долга.

Шаг 3. Если начисление есть и правильная сумма — платите в течение 60 дней от вручения НУР. Реквизиты есть прямо в НУР или подставляются автоматически во «Вчасно.Звіт».

Если платите вручную через банк — в поле «Назначение платежа» указывайте: «101 налог на недвижимость за 2025 год». Проверяйте IBAN именно вашей общины, потому что счета отличаются по областям.

Что делать, если сумма неправильная

Не платите вслепую и не ссорьтесь с инспектором.

Шаг 1. Возьмите технический паспорт жилья и сверьте площадь, адрес, количество владельцев с начислением ГНС.

Шаг 2. Если есть разногласия — подайте письменное заявление на сверку в налоговую по своему адресу и добавьте копии документов на право собственности. Это прямое законодательное право плательщика.

Шаг 3. Если расхождение подтвердилось — ДПС производит перерасчет и присылает новое НУР. Старое считается упраздненным, платите уже по правильной сумме.

На практике налоговики не спешат со сверкой, поэтому иногда нужно позвонить по телефону несколько раз или лично прийти в инспекцию.

Сроки и штрафы за просрочку уплаты налога на недвижимость

Оплатить нужно в течение 60 дней со дня вручения НУР.

Согласно пункту 124.1 НКУ за просрочку:

до 30 дней — штраф 5% от суммы долга;

свыше 30 дней — 10%;

после 90 дней — дополнительно начисляется пеня.

Если ГНС вообще не послала и не вручила НУР — штраф за несвоевременную уплату не применяется. Срок считается от вручения, а если вручения не было — наказывать не за что. Но обязанность заплатить при этом остается.

Льгота при военном состоянии

Согласно подпункту 69.22 подраздела 10 НКУ, налог на недвижимость не начисляется и не уплачивается за жилье, расположенное на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях согласно официальному Перечню. Увольнение действует с первого числа месяца начала боевых действий или оккупации по последнему числу месяца их завершения. Также освобождено жилье, уничтожено или повреждено в результате агрессии.

Важно: увольнение действует только для активных боевых действий и оккупации. Территории возможных боевых действий под эту льготу не подпадают — там налог платится на общих основаниях. Не путайте со льготой для ФЛП 1−2 групп по единому налогу — там правило шире, для недвижимости оно строже.

Налог на недвижимость 2026: итоговый алгоритм оплаты