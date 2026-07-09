Налог на недвижимость 2026 года: кто платит, как считается и что делать если сумма неправильная

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2026, 14:10 Читати українською

Налог на недвижимость 2026 года: кто платит, как считается и что делать если сумма неправильная

До 1 июля налоговая должна была разослать сообщение о налоге на недвижимость 2026 года. И сразу два лагеря: одни уверены, что если письмо не пришло — платить не надо. Другие паникуют от суммы, которая кажется ошибкой. В юридической компании YANKIV разобрали все по существу: кто платит, сколько, где проверить и что делать, если сумма неправильная.

До 1 июля налоговая должна была разослать сообщение о налоге на недвижимость 2026 года.
Фото: tax.gov.ua

Кто вообще платит — и кто имеет льготу

Платят не все. Согласно статье 266.4.1 Налогового кодекса налогооблагаемая база уменьшается на льготную площадь:

  • квартира — льгота 60 кв.м
  • дом — льгота 120 кв.м
  • квартира + дом одновременно — общая льгота 180 кв.м

То есть, если ваша квартира до 60 кв.м — налога нет вообще. Если квартира 80 кв.м — налог считается всего в 20 «лишних» метрах сверх льготы, а не за всю площадь.

Если вы владелец только доли — платите исключительно за свою долю.

Как считается сумма: главный нюанс с годом

Ставку налога устанавливает местный совет, но есть законодательный потолок — не более 1,5% минимальной заработной платы за каждый лишний квадратный метр.

И здесь главная неразбериха, на которой ошибаются все: хотя платим в 2026 году, налог считается за 2025 год. Поэтому берется минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2025 — 8 000 грн.

Не путайте годы. Новая минималка 2026 года — 8 647 грн — применится только к налогу за 2026 год, который будете платить только в 2027-м.

Максимальная ставка в 2026 году: 8000×1,5% = 120 грн за каждый лишний метр в год.

Пример расчета. Квартира в Киеве, 80 кв.м, ставка максимальная — 120 грн. Из 80 вычитаем льготных 60, остается 20 метров. 20×120 = 2 400 грн в год.

Подставьте свои цифры — формула та же.

Где найти ставку именно в вашем обществе

Ставка зависит от решения местного совета и может составлять от 0,5% до 1,5%. Чтобы найти точную ставку:

  • Гуглите сайт ДПС Украины ставки налогов и сборов.
  • Переходите на официальную страницу ДПС.
  • Выберите свою область → для физических лиц → налог на имущество, отличное от земельного участка.
  • Загрузите сводную таблицу ставок — там будет ставка по вашему типу недвижимости.

Налог на роскошь: отдельная доплата

Для владельцев большого жилья есть дополнительная доплата. Если квартира свыше 300 кв.м или дом свыше 500 кв.м — начисляется еще 25 000 грн в год за каждый такой объект. Это сверх стандартного налога за лишние метры, а не вместо него.

Типичные ошибки и мифы — ответы на ваши вопросы

«Не пришло письмо — не плачу»

Это самая распространенная и опасная ошибка. Обязанность уплатить налог на недвижимость возникает от того, что недвижимость в вашей собственности — а не от того, что вы получили или не получили письмо.

Согласно пункту 42.4 НКУ, налоговое уведомление-решение (НУР) направлено в ваш электронный кабинет, считается врученным — даже если вы туда не заходили. Поэтому не ждите бумажный конверт: бумага может потеряться, а обязанность уплатить — нет.

«Квартира 45 метров, чему что-то насчитали»

По закону — не должно. Но на практике ГНС иногда начисляет с ошибкой: неправильная площадь, старый адрес, лишний владелец. Поэтому сумму всегда проверяйте, не платите вслепую.

«Продал квартиру, а налог все равно пришел»

Классическая обстановка. Данные в реестрах обновляются с задержкой, поэтому начисления могут прилететь на уже проданную недвижимость. Решается через сверку — о ней ниже.

«Проигнорирую и забудется»

Не забудется. Налоговая имеет право взыскать долг принудительно и насчитать три года назад. А если вы плательщик единого налога — долг по налогу на недвижимость может стать основанием для аннулирования упрощенной системы.

Когда и как приходит НУР

НУР за 2025 год налоговая должна быть направлено до 1 июля 2026 года. Но на практике письмо может прийти и позже. Большинство сообщений посылается по Укрпочте — и они могут просто не дойти.

Поэтому не ждите — самостоятельно проверяйте Электронный кабинет или «Вчасно.Звіт». Там видны как сами начисления, так и письма от налоговой.

Алгоритм: где проверить и как оплатить

Шаг 1. Заходите во «Вчасно.Звіт» или Электронный кабинет ДПС — там в разделе сообщений найдете НУР по форме Ф.

Шаг 2. Проверяйте состояние расчетов — раздел «Налоги» покажет, есть ли начисления и нет ли долга.

Шаг 3. Если начисление есть и правильная сумма — платите в течение 60 дней от вручения НУР. Реквизиты есть прямо в НУР или подставляются автоматически во «Вчасно.Звіт».

Если платите вручную через банк — в поле «Назначение платежа» указывайте: «101 налог на недвижимость за 2025 год». Проверяйте IBAN именно вашей общины, потому что счета отличаются по областям.

Что делать, если сумма неправильная

Не платите вслепую и не ссорьтесь с инспектором.

Шаг 1. Возьмите технический паспорт жилья и сверьте площадь, адрес, количество владельцев с начислением ГНС.

Шаг 2. Если есть разногласия — подайте письменное заявление на сверку в налоговую по своему адресу и добавьте копии документов на право собственности. Это прямое законодательное право плательщика.

Шаг 3. Если расхождение подтвердилось — ДПС производит перерасчет и присылает новое НУР. Старое считается упраздненным, платите уже по правильной сумме.

На практике налоговики не спешат со сверкой, поэтому иногда нужно позвонить по телефону несколько раз или лично прийти в инспекцию.

Сроки и штрафы за просрочку уплаты налога на недвижимость

Оплатить нужно в течение 60 дней со дня вручения НУР.

Согласно пункту 124.1 НКУ за просрочку:

  • до 30 дней — штраф 5% от суммы долга;
  • свыше 30 дней — 10%;
  • после 90 дней — дополнительно начисляется пеня.

Если ГНС вообще не послала и не вручила НУР — штраф за несвоевременную уплату не применяется. Срок считается от вручения, а если вручения не было — наказывать не за что. Но обязанность заплатить при этом остается.

Льгота при военном состоянии

Согласно подпункту 69.22 подраздела 10 НКУ, налог на недвижимость не начисляется и не уплачивается за жилье, расположенное на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях согласно официальному Перечню. Увольнение действует с первого числа месяца начала боевых действий или оккупации по последнему числу месяца их завершения. Также освобождено жилье, уничтожено или повреждено в результате агрессии.

Важно: увольнение действует только для активных боевых действий и оккупации. Территории возможных боевых действий под эту льготу не подпадают — там налог платится на общих основаниях. Не путайте со льготой для ФЛП 1−2 групп по единому налогу — там правило шире, для недвижимости оно строже.

Налог на недвижимость 2026: итоговый алгоритм оплаты

  1. Зайти в «Вчасно.Звіт» или электронный кабинет и найти НУР.
  2. Проверить площадь и сумму по техническому паспорту.
  3. Если все верно — оплатить в течение 60 дней.
  4. Если есть ошибка — подать заявление на сверку и дождаться нового НУР.
  5. Сохранить квитанцию об уплате.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами