Началась выплата компенсаций за разрушенное жилье: как забронировать средства

Стартовала выплата компенсаций по программе «єВідновлення» украинцам, чье жилье разрушили россияне. Теперь каждый, кто получил жилищный сертификат, может забронировать средства для покупки дома или квартиры через приложение «Дія». Как это сделать, ЭП рассказал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Буквально на днях прошли первые сделки купли-продажи жилья с использованием жилищных сертификатов. Это означает, что первые несколько украинских семей уже готовятся начать свою жизнь в новом жилье.

Всего заявлений на начало января немногим более 8 тысяч. С каждым будут отдельно работать комиссии органов местного самоуправления, они же будут определять сумму компенсации по специальной формуле и формировать сам сертификат.

Жилищный сертификат: что это

Жилищный сертификат — это цифровой документ, который удостоверяет и гарантирует обязательство государства профинансировать покупку нового жилья на смену разрушенному.

За жилищные сертификаты можно купить любое жилье — независимо от того, это вторичный рынок, или инвестиция в недвижимость. Это могут быть частные дома, квартиры или жилые помещения. Мы не ограничиваем украинцев в выборе ни типа жилья, ни в регионе, где вы хотели бы жить.

Важно, что за один сертификат можно купить только один объект недвижимости. Но при этом объект недвижимости может быть куплен за несколько жилищных сертификатов, которые будут сгруппированы.

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Кто имеет право на получение сертификата

Сертификат могут получить те граждане, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий с 24 февраля 2022 года. Также важно не иметь судимости за преступления против государства и не состоять в санкционном списке.

В то же время, есть три группы, у которых приоритет в рассмотрении заявления на получение сертификата:

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных;

Многодетные семьи;

Люди с инвалидностью I и II групп.

Отдельно замечу, подаваться на сертификаты могут и те, кто находится за границей. Жилищный сертификат — возможность наконец-то полноценно вернуться домой, в новое жилье.

Как получить сертификат

Шаг 1. Подать информационное сообщение об уничтоженном имуществе в приложении или через портал «Дія», или же физически — через ЦНАП или нотариуса.

Шаг 2. В «Дії» зарегистрировать заявление о предоставлении компенсации за разрушенное имущество.

Дальше — дело за комиссиями органов местного самоуправления. Они должны подтвердить, что имущество было разрушено именно в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года, рассчитать сумму компенсации и сформировать жилищный сертификат.

Размер компенсации рассчитывают комиссии по специальной формуле. Она в открытом доступе, и каждый украинец может убедиться, что полученная сумма корректна, самостоятельно посчитав ее. Формула зафиксирована в Постановлении Кабинета Министров № 600 от 30.05.23.

После определения суммы компенсации сертификат генерируется в «Дії», о чем придет уведомление.

Что после получения сертификата

Самое первое и самое главное — выбрать жилье. Если стоимость выбранного жилья выше, чем стоимость сертификата, — можно доплатить из собственных средств. Если же меньше — нотариус фиксирует это в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Рассчитываем, что разницу человек сможет получить на руки после взыскания репараций с рф.

Важно — имущество должно находиться на территории Украины. Также закон говорит о том, что первые 5 лет жилье, купленное на средства сертификата, не может быть отчуждено.

Итак, когда жилье подобрано, нужно сделать еще один важный шаг — прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости. Это можно сделать через нотариуса, у которого есть полномочия государственного регистратора, или в ЦНАПе. Обратиться нужно, имея на руках всего 3 документа:

Заявление;

Документ, удостоверяющий право собственности;

Технический отчет о полном уничтожении имущества, который выдает комиссия органов местного самоуправления.

Важно, что в случае прекращения права собственности на уничтоженный дом, земельный участок остается в собственности. То есть только от того имущества, которое уже не подлежит восстановлению. В ближайшие месяцы откроется возможность получить компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.

Прекратили право собственности? — Бронируйте средства в «Дії». Благодаря бронированию в системе фиксируется намерение купить жилье. В течение 5 рабочих дней после бронирования поступает подтверждение в приложении, что средства есть, и можно заключать сделку купли-продажи.

Для этого есть 30 дней. В то же время, важно — если вы не успели в этот срок заключить соглашение, необходимо повторно подавать заявление на бронирование средств в «Дії».

Найти список нотариусов, которые могут оформлять такие сделки, можно по ссылке. Он постоянно увеличивается, новые нотариусы по всей стране подключаются к системе и проходят соответствующее обучение.

В течение 5 дней с момента заключения сделки на счет продавца будут перечислены средства сертификата.

Вместе с командой нашего Министерства, командой Министерства цифровой трансформации, при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» работаем над тем, чтобы здесь и сейчас помогать как можно большему количеству украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено.

Сложно преодолевать скепсис и недоверие. Но десятки тысяч получивших государственную денежную помощь на срочные или капитальные ремонты через программу «єВідновлення» подтвердят — программа работает прозрачно и максимально удобно, насколько это возможно в условиях войны.

Однако, если у заявителей будут дополнительные вопросы и уточнения, они всегда могут позвонить на «горячую линию» 1545 (кнопка «2» — общие вопросы функционирования программы), где им будут рады помочь, или обратиться к технической поддержке «Дії».

Также наша команда создала короткое видео, в котором еще раз описан весь алгоритм подачи — от A до Я. Также у программы есть отдельный сайт, на котором оперативно выкладываются все изменения и дополнения.