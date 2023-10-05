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5 октября 2023, 17:06 Читати українською

Украинцам выплатили почти 1,5 миллиарда по программе «єВідновлення»

По программе «єВідновлення», в рамках которой украинцы могут получить средства на ремонт поврежденного в результате войны жилья, уже выплатили почти 1,5 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Укринформ.

По программе «єВідновлення», в рамках которой украинцы могут получить средства на ремонт поврежденного в результате войны жилья, уже выплатили почти 1,5 млрд грн.

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«На сегодняшний день уже почти 1,5 млрд грн мы оплатили в рамках программы «єВідновлення», — сказал он.

Кубраков отметил, что уже в октябре в рамках программы начнется выдача сертификатов за полностью разрушенное жилье.

По словам вице-премьера, по состоянию на 5 октября, в системе уже зарегистрировано более 4 тыс. заявок на получение компенсации за разрушенное жилье.

Читайте: «єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Напомним

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Что стоит сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе необходимо:

  1. Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Действие, если не подавали ранее;
  2. Открыть счет «єВідновлення» в банке (до или при подаче заявления);
  3. подать заявление о получении помощи через действие;
  4. Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
  5. Дождаться в Дии уведомления о вынесении решения комиссией;
  6. Получить деньги на карту «єВідновлення».

Эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия».

Также с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

Источник: Минфин
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