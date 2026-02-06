На фоне проблем с электричеством и теплом в Киеве дешевеют квартиры

Сложная энергетическая ситуация повлияла на рынок недвижимости. Так, в Киеве стоимость жилья в новостройках за последний месяц снизилась почти на 2%. В каких регионах на этом фоне метры продолжают дорожать и что происходит со спросом — говорится в исследовании DIM .RIA.

Осторожный спрос первичного рынка

Предложение

В январе количество отделов продаж новостроек, которые продолжают работать, остается неизменным — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 37 новых домов на 76 секций в целом: 27 секций — в Киевской области (2 из них — в столице), 12 — в Винницкой, 11 — в Ивано-Франковской, по 6 — во Львовской и Тернопольской, 4 — в Волынской, 3 — в Одесской, по 2 — в Житомирской и Закарпатской, а также по 1 — в Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Цены

Стоимость квадратного метра в новостройках отличается в зависимости от региона: динамика колебаний по сравнению с предыдущим месяцем — в пределах 1−3% в среднем. Наибольший рост цены зафиксирован в Ровенской области — +3,4%. Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в январе составила $1 418/м² (-1,9% по сравнению с декабрем 2025 года). Наибольшее снижение цены за месяц наблюдается в Харьковской области — падение на 3%.

Спрос

Спрос на новостройки среди украинцев в январе был неравномерным по стране. Наиболее заметный рост — в Тернопольской (+9%) и Черкасской (+7%) областях. Наиболее ощутимое падение спроса зафиксировано в Волынской (-40%), Хмельницкой (-32%) и Ровенской (-30%) областях.

Цены на вторичном рынке растут

Предложение

В январе количество объявлений на вторичном рынке продолжило сокращаться. Больше всего предложение упало в Киеве (-20%), Кировоградской (-14%) и Черкасской (-10%) областях.

Цены

Стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Волынской (+6%), Днепропетровской (+6%), Ивано-Франковской (+5%) и Львовской (+5%) областях. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру зафиксирована в Запорожской области — $16 тыс. Самое дорогое жилье — в Киеве: средняя стоимость в январе составляет $87 тыс.

Если анализировать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в январе составляла $49 тыс.

Спрос

В январе спрос на вторичное жилье рос практически по всей территории Украины. Наиболее заметно — в Ивано-Франковской (+26%), Тернопольской (+26%) и Винницкой (+20%) областях. Падение спроса произошло в Хмельницкой (-17%) и Николаевской (-9%) областях, а также в Киеве (-8%).

Как изменилась аренда

Предложение

В январе количество предложений в сегменте аренды в основном снизилось по стране. Наиболее существенное уменьшение произошло в Сумской (-33%), Черниговской (-33%) и Одесской (-20%) областях. Наибольший рост наблюдался в Волынской (+12%) и Харьковской (+11%) областях.

Цены

В январе 2026 года Киев снова лидирует по средней цене аренды — 22,5 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с декабрем 2025 года). Самое дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,7 тыс. грн. Если анализировать столицу подробнее: самая дорогая аренда — в Печерском районе (25 тыс. грн), самая дешевая — в Деснянском (9 тыс. грн за однокомнатную квартиру).

Спрос

Интерес к аренде в начале года был разным в зависимости от региона. Наибольший рост спроса зафиксирован в Запорожской (+20%), Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях. Наибольшее снижение интереса к аренде в январе наблюдалось в Черкасской (-15%) области.