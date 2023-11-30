Куда инвестировать в 2024 году в Украине: «падшие ангелы», стартапы, ОВГЗ и недвижимость

Наличие недооцененных активов в Украине и повышенные риски из-за войны открывают перед инвесторами возможность приумножить в разы свой капитал. Надо только найти подходящий актив. Где его искать — на фондовом рынке, среди стартапов, на рынках недвижимости или земли, — дискуссировали участники конференции « Жить на проценты ».

О «правильных местах» для бизнеса и инвесторов

Прежде чем говорить об инвестициях, по мнению Эрика Наймана, основателя и управляющего партнера инвестиционной компании HUG'S, следует понимать, что сейчас представляет собой Украина. С одной стороны, идет война; с другой — через бюджет страны прокачиваются гигантские деньги, которые, в конце концов, будут оказываться у бизнесменов всеми возможными путями: через расходы потребителей в кафе, салонах, магазинах и т. д.

«Иными словами, если ты оказался в правильном месте, а сейчас это Киев с пригородом, западные регионы, потом еще, очевидно, добавится Одесса, то только палку воткни и на этом заработаешь», — убежден эксперт.

Говоря о самых перспективных инвестициях, он обращает внимание на «падших ангелов». В инвестировании этот термин определяется, как облигация, которая унаследовала преимущественно высококачественный рейтинг, но была снижена до рейтинга спекулятивного класса. Снижение рейтинга, как правило, связано с ухудшением финансового состояния эмитента. Такие облигации предлагают более высокую доходность, но сопровождаются повышенным риском.

По мнению Эрика Наймана, «падшие ангелы» интересно купить в конце года или в самом начале 2024-го.

Об уместных активах в период изменений

Украина становится частью западной цивилизации. А потому, по мнению Андрея Масло, Founder&CEO в Investudio, нужно брать за образец портфель западного инвестора. В нем четверть отведено под недвижимость, половину — под бизнес в разных формах, прямых или портфельных, и еще четверть — под краткосрочные активы, то есть деньги, которые можно изъять при первой необходимости.

«Если сейчас инвестору удастся приобрести актив по очень хорошей цене, у него есть перспектива на будущее сделать инвестицию своей жизни», — считает Founder & CEO в Investudio.

Он также говорит, что сейчас акценты смещаются в сторону новых инструментов.

«Мы сейчас видим много интересных стартапов, которые делают попытки токенизировать какие-то активы через новейшие инструменты. Я криптоскептик и очень предвзято отношусь к этим инициативам, понимая, что за ними нет юридической составляющей. Но это сегодня нет. К примеру, есть запрос купить 1 кв м недвижимости. 1 кв м можно продать, но вопрос — как всем этим потом управлять? Как ту недвижимость, когда она достроится, консолидировать, чтобы продать единственному владельцу и отдать доход инвестору, который профинансировал строительство? Еще много вопросов, но на них уже формируются пути решения», — говорит Андрей Масло.

По словам эксперта, сейчас большой интерес к привлечению украинского капитала на западные рынки. Но при этом не всегда инвесторы учитывают риски. Ведь даже у индекса S&P500, который так часто ставят, как образец стабильной доходности, есть большие риски и просадки.

«Если вы готовы принять 50% просадки на каком-то этапе, то можно заходить в этот рынок с малыми деньгами. Ведь если у вас небольшая сумма, то вы ограничены в инструментах. Вы можете только приобрести и ждать», — подчеркнул Founder & CEO в Investudio.

Эксперт считает, что рынок сейчас в той точке, когда может либо вырасти, либо упасть. И в такой момент инвестору лучше посматривать в сторону долгосрочных облигаций и золота. Золотая — уже больше, когда начнется «печатание денег».

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Венчур — инвестиции не для новичков

Основатель и генеральный директор компании Promodo, генеральный партнер и один из основателей венчурного синдиката Toloka.vс Александр Колб убежден, что новичкам в следующем году стоит вкладывать деньги в ОВГЗ.

«А если ваши интересы немного больше, чем государственные облигации в гривне, то могу порекомендовать такие возможности, которые мы активно сейчас используем в Toloka.vc, когда инвестируем в IT-проекты», — добавил он.

Среди сегодняшних трендов в венчуре, которые следует брать во внимание и в следующем году, Александр Колб выделил:

Существенное снижение инвестиций в IT. На это влияет ряд факторов: рецессия в IT, повышенные процентные ставки, инфляция, война и т. д. И на этом фоне мы видим возможность инвестиций в то время, когда рынок находится на спаде. Сегодня оценки компании, которые мы рассматриваем, оцениваются в х6−7 ARR, еще два года назад это могли быть оценки в 20 ARR. То есть сейчас самое время инвестировать на спаде. Кто-то видит спад, а мы — возможность! Тренд по инвестициям в формате Venture Debt. Опять же, когда процентные ставки даже в США достигают 7−8%, проекты готовы рассматривать соглашения с элементами Venture Debt. То есть стартапы сейчас готовы привлекать средства под проценты, по сути, как брать кредит. Это открывает инвесторам возможность получать 10−12% годовых в долларах. И это тоже продукт, который сейчас растет и пользуется спросом среди инвесторов. В Европе и США инвестирование синдикатами в раунде уже приближается к стандарту, в отличие от Украины. Инвестировать коллективно с чеком $5−10 тыс. сегодня гораздо проще и безопаснее, чем 5 лет назад. Большие и действительно перспективные проекты охотно привлекают инвестиции синдикатов с чеками не меньшими, чем полноценные фонды.

Несмотря на всю рисковость инвестиций в венчур, Александр Колб подчеркнул: если смотреть данные за 15 лет, то венчурная индустрия дает одну из самых высоких ставок доходности, опережая недвижимость и другие сферы.​

На рынке земли обещает быть «жарко»

Андрей Усенко, сооснователь «Твое коло», убежден, что инвестировать в Украине нужно в агросектор.

«Военные годы сложные для агросектора, но даже при этих условиях он двигается в правильном направлении. Речь идет о переработке, там достаточно высокий потенциал увеличения добавленной стоимости», — подчеркнул эксперт.

Для крупных инвесторов, намеренных глубже вникать в свои инвестиции, подойдет больше агробизнес и переработка. Для пассивных инвесторов — земля.

«Земля реально у нас имеет большую перспективу. Даже в военные годы ее стоимость увеличилась в среднем на 15%. Более того, уже через месяц откроется рынок земли для юридических лиц, и там будет жарко», — подчеркнул сооснователь «Твое коло».

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Все пути ведут в недвижимость

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа считает, что деньги все равно будут крутиться в недвижимости. Правда, не все «квадраты» принесут доход — эксперт предсказывает нелегкие времена.

«Сегмента топовой премиальной недвижимости будет сложно и особого заработка он не принесет. Он будет последним, который будет подниматься, потому что многие украинцы с деньгами уехали за границу, и это будет давить на рынок», — объясняет Игорь Мазепа.

Гораздо лучше, по его словам, будет чувствовать себя доходная недвижимость. Такие выводы эксперт делает на основании оценки деятельности его нового инвестиционного проекта SHELEST HUTIR.

«2023 год для проекта оказался рекордным, заполненность номеров приближается к 80%, цены на них постоянно растут, как следствие — растет и стоимость квадратного метра. Ожидания от 2024 года еще лучше», — говорит гендиректор «Concorde Capital».

При этом он отмечает, что инвестируя в доходную недвижимость, важно выбрать профессионального оператора. Если он сможет зарабатывать деньги, то будет возможность и выплачивать дивиденды инвесторам. Но пока о 15−18% речь не идет. К таким проектам эксперт советует относиться с настороженностью. «Инвестиционный рынок может пережить нелегкие времена, когда эти истории будут «сдуваться», — говорит он.

В целом, Игорь Мазепа отметил, что в течение 2023 года наблюдается достаточно большой потребительский спрос со стороны частных инвесторов на проекты с небольшим порогом входа для получения пассивного дохода. Для таких инвесторов компания Concorde Capital развивает несколько направлений и работает над созданием новых инструментов, которые позволят существенно снизить «входной чек».

«Мое личное мнение, что инвестировать сейчас можно и даже необходимо. Во-первых, жизнь продолжается, во-вторых, это драйвит экономику, в-третьих, это позволяет развиваться и получать прибыль», — резюмирует эксперт.

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